TÜGVA'ya ücretsiz devredilen kafe için mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi

07 Kasım 2021 Pazar, 04:00

MHP’li Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ücretsiz olarak 5 yıllığına devrettiği kafeye karşı açılan davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Cumhuriyet, bir kafeyi, CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin itirazına karşın ücretsiz olarak TÜGVA’ya devretmesini geçen nisan ayında gündeme getirmişti. CHP’li meclis üyeleri, devri “hukuka aykırı” olduğu gerekçesiyle yargıya taşımıştı. Manisa 1. İdare Mahkemesi, “yürütmenin durdurulmasına” karar verdi. Kararın gerekçesinde, TÜGVA’nın mahalli idare ya da kamu kurumu ve kuruluşu olmadığı vurgulanarak devrin hukuka uygun bulunmadığı belirtildi. Kararı değerlendiren CHP’li meclis üyesi Bülent Mersinli, “Manisalı yurttaşın malı Manisa’da kaldı. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.