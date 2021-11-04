Antalya'da TÜGVA’ya eski ‘sosyal güvenlik’ binası

04 Kasım 2021 Perşembe, 18:50

Kendilerine tahsis edilen Büyükada Vapur İskelesi’nin üst katıyla ilgili boşaltma kararının polis tarafından engellenmesiyle gündeme gelen Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) Antalya’da da eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü binasının verildiği ortaya çıktı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün yeni binasına taşınması nedeniyle boş kalan Tahılpazarı Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerindeki mülkiyeti Hazine’ye ait eski binayı devralan TÜGVA, binada tadilat ve güçlendirme çalışması yaptırıyor.

İSKELEDEKİ MEKANI BOŞALTMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu TÜGVA, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski yönetiminin tahsis ettiği Büyükada Vapur İskelesi’nin üst katıyla tartışmaların odağı haline geldi. İBB yeni yönetiminin mahkeme kararıyla tahliye girişimi, polis tarafından engellendi. Bu olay sonrası gözlerin üzerine döndüğü TÜGVA’yla ilgili paylaşılan belgelerde vakfın, kamu kurumlarından yurt tahsis edilmesi için ilgili makamlara ardı ardına dilekçeler yazdığı görüldü.

ANTALYA’DA TAHSİS EDİLEN YURT

En son sızdırılan belgelere göre ise TÜGVA’nın kamu kurumlarından yalnızca yurt istemekle kalmadığı; “sportif faaliyet”, “eğitim-kültür” ve “sosyal hizmet ve yardımlaşma” faaliyetleri için de taşınmaz talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Türkiye genelinde çoğunluğu 15 Temmuz darbe girişiminin ardından el konan toplam 820 öğrenci yurdundan 61’inin TÜGVA tarafından talep edildiği anlaşıldı. Bu yurtlar arasında yer alan Antalya’daki Özel Yükseköğrenim Bayram-Mustafa Doğan Erkek Öğrenci Yurdu’nun TÜGVA’ya verildiği belirtildi. Yenigün Mahallesi’ndeki yurdun adı değiştirilerek Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu haline getirildi. (DUVAR)