Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı... Metin Arolat'ın fenalaştığı anlar ortaya çıktı

Kadıköy'de sahne aldığı mekânda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın (52) son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı... Metin Arolat'ın fenalaştığı anlar ortaya çıktı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 08:47

Kozyatağı'nda 20 Eylül'de bir otelde sahne alan Metin Arolat, şarkı söylerken aniden fenalaşıp yere yığıldı.

Hastaneye kaldırılan Arolat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat'ın sahne aldığı sırada seyirciler arasında fenalaştığı anlara ait son görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde ayakta şarkı söyleyen şarkıcının dinlenmek için oturduğu sırada kendinden geçerek devrildiği görülüyor. Çevredekilerde şarkıcıya müdahale etmeye çalışıyor.


Etiketler: #Metin Arolat #kalp krizi #sahne

İlgili Haberler

Metin Arolat, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Metin Arolat, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı
Metin Arolat'ın ölümünde ses getiren 'sarı serum' iddiası: Tehlike saçan akım için uzmanlar uyardı

Metin Arolat'ın ölümünde ses getiren 'sarı serum' iddiası: Tehlike saçan akım için uzmanlar uyardı
Metin Arolat'ın ölümüyle yeniden gündemde: 'Şok diyet hayatı tehlikeye sokuyor'

Metin Arolat'ın ölümüyle yeniden gündemde: 'Şok diyet hayatı tehlikeye sokuyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler