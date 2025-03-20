Tüm Türkiye ayakta: İçişleri Bakanı da sokağa 'seslendi'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üzerine tüm Türkiye'de protestolar başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden protestoculara 'seslendi'.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üzerine tüm Türkiye'de protestolar başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden protestoculara 'seslendi'.
Yerlikaya şunları yazdı:
"Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.”
Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir!
Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin!
Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır."
ÖZGÜR ÖZEL: EVET, SOKAK ÇAĞRISI YAPIYORUM
CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada "Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!" ifadelerini kullanmıştı.
Etiketler: #Ali Yerlikaya #Ekrem İmamoğlu
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