Tüm Türkiye ayakta: İçişleri Bakanı da sokağa 'seslendi'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üzerine tüm Türkiye'de protestolar başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden protestoculara 'seslendi'.

Tüm Türkiye ayakta: İçişleri Bakanı da sokağa 'seslendi'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.03.2025 - 23:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üzerine tüm Türkiye'de protestolar başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden protestoculara 'seslendi'.

Yerlikaya şunları yazdı:

"Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle “sorumsuzluktur.” 

Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir!

Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! 

Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır."

ÖZGÜR ÖZEL: EVET, SOKAK ÇAĞRISI YAPIYORUM

CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada "Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!" ifadelerini kullanmıştı.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Ekrem İmamoğlu

İlgili Haberler

Bülent Akköse’den Ekrem İmamoğlu açıklaması: 'Bu darbe CHP’ye değil Türk demokrasisine'

Bülent Akköse’den Ekrem İmamoğlu açıklaması: 'Bu darbe CHP’ye değil Türk demokrasisine'
Tüm Türkiye ayakta… İşte il il ‘İmamoğlu’ protestoları!

Tüm Türkiye ayakta… İşte il il ‘İmamoğlu’ protestoları!
Aralarında Ekrem İmamoğlu da var: Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi!

Aralarında Ekrem İmamoğlu da var: Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler