Tunç Soyer: Bundan sonra hepimizin bir yarısı eksik

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için başlattığı “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasınI desteklemek için dayanışma konseri veren Antakya Medeniyetler Korosu, İzmirlilere duygu dolu anlar yaşattı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00
Tunç Soyer: Bundan sonra hepimizin bir yarısı eksik
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Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konseri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve yüzlerce İzmirli dinledi.

Koro, depremlerde kaybettiği üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz anısına şarkılar seslendirdi.

Koroya konuk sanatçı ve Hatay’da ailesinden pek çok kişiyi kaybeden Uğur Aslan ile İzmir Anadolu Kadınları Korosu da eşlik etti. Konserin başlamasından 4 dakika 17 saniye sonra şarkıya ara veren koro, “Sesimi duyan var mı?” diye seslendi.

Koro şefi Yılmaz Özfırat’ın sahneye davet ettiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise deprem nedeniyle büyük acıların yaşandığını hatırlatarak “Yasımız çok büyük. Bu toprakların üzerinde yaşayan hiç kimse yaşamının sonuna kadar bu acıyı unutamayacak. Bundan sonra hepimizin bir yarısı eksik” diye konuştu.


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