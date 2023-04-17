Tunç Soyer: Bundan sonra hepimizin bir yarısı eksik

Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 04:10

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konseri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve yüzlerce İzmirli dinledi.

Koro, depremlerde kaybettiği üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz anısına şarkılar seslendirdi.

Koroya konuk sanatçı ve Hatay’da ailesinden pek çok kişiyi kaybeden Uğur Aslan ile İzmir Anadolu Kadınları Korosu da eşlik etti. Konserin başlamasından 4 dakika 17 saniye sonra şarkıya ara veren koro, “Sesimi duyan var mı?” diye seslendi.

Koro şefi Yılmaz Özfırat’ın sahneye davet ettiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise deprem nedeniyle büyük acıların yaşandığını hatırlatarak “Yasımız çok büyük. Bu toprakların üzerinde yaşayan hiç kimse yaşamının sonuna kadar bu acıyı unutamayacak. Bundan sonra hepimizin bir yarısı eksik” diye konuştu.

