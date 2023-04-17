Tunç Soyer: Bundan sonra hepimizin bir yarısı eksik
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeler için başlattığı “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasınI desteklemek için dayanışma konseri veren Antakya Medeniyetler Korosu, İzmirlilere duygu dolu anlar yaşattı.
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konseri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve yüzlerce İzmirli dinledi.
Koro, depremlerde kaybettiği üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz anısına şarkılar seslendirdi.
Koroya konuk sanatçı ve Hatay’da ailesinden pek çok kişiyi kaybeden Uğur Aslan ile İzmir Anadolu Kadınları Korosu da eşlik etti. Konserin başlamasından 4 dakika 17 saniye sonra şarkıya ara veren koro, “Sesimi duyan var mı?” diye seslendi.
Koro şefi Yılmaz Özfırat’ın
sahneye davet ettiği İzmir
Büyükşehir Belediye
Başkanı Tunç
Soyer ise
deprem
nedeniyle
büyük
acıların
yaşandığını
hatırlatarak
“Yasımız çok
büyük. Bu
toprakların üzerinde yaşayan
hiç kimse yaşamının sonuna
kadar bu acıyı unutamayacak.
Bundan sonra hepimizin bir
yarısı eksik” diye konuştu.
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