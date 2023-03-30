Tunç Soyer: Fuar gibi yeni bir marka kazandı

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 09:03

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 09:03

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 116. toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Toplantının ana gündem maddesi 15-21 Mart 2023 tarihleri arasında toplanan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi oldu.

“GURUR DUYDUM”

Tunç Soyer, İzmirli olmaktan gurur duyduğu bir kongrenin yapıldığını söyleyerek “İzmir, bence İzmir Enternasyonal Fuarı gibi yeni bir marka kazandı. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ni her yıl yapmaya devam ettiğimizde biz aynı zamanda geleceğin Türkiye’sine, dünyasına ışık tutacak bu buluşmaya ev sahipliği yapma iddiasını ortaya koyacağız. İzmir, İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nde bunu yapabileceğini göstermiş oldu. Bu kongrenin en büyük çıktısının bu olduğunu düşünüyorum. Eğer kararların takipçisi olursak, geleceğe yönelik pencere açma iddiasını sürdürürsek İzmir’e yeni bir simge kazanacak. Eğer bunu başarabilirsek, İzmir önemli bir misyonu hayata geçirmiş olacak” şeklinde konuştu.

“KONGREYİ MUKTEDİR OLDUĞUMUZU GÖREREK BİTİRDİK”

“Biz bu kongreyi tek başımıza yapamazdık” diye devam eden Soyer, “Herkes bir ucundan tuttu. Herkes o tarihi sorumluluk duygusunu yaşadı. Biz İzmir olarak bunu yapmaya muktedir olduğumuzu düşünerek bu işe başlamıştık; muktedir olduğumuzu görerek bitirdik. Şimdi bunun daha iyisini başarmak mecburiyetindeyiz. Çıtayı daha yükseltmek mecburiyetindeyiz. Daha büyük kucaklaşmayı, mutabakatları gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye’nin ihtiyacı olan şey bu. Gördük ki bizi ayıran sebeplerden çok birleştiren sebepler varmış. O sebepler de bu kongrenin başarıyla sonuçlanmasına neden oldu” ifadelerini kullandı.

“KEŞKE TÜRKİYE’NİN TÜM YEREL YÖNETİMLERİ YAPABİLSE”

İEKKK Başkanı Mehmet Ali Kasalı ise “Bundan sonraki benzer etkinliklere model olacak bir çalışma yaptık. Bunun emsalsiz olduğunu düşünüyorum. Bu toplantı çok önemli” diye konuştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Çok güzel bir kongre oldu. Kongrelere baktığımızda fikir üretmek ön plana çıkıyor. Kongrede çok güzel fikirleri ön plana çıkardık. Uygulayıcı konuma geldiğimiz zaman iş icraatta, yani siyasi iradede oluyor. Keşke bunu Türkiye’nin tüm büyükşehir belediyeleri, yerel yönetimleri, STK’ları yapsa… Bizim gibi bir masanın etrafında bir araya gelerek yüzyıl sonrasının Türkiye’siyle ilgili sonuç raporları çıkartabilseler ve hükümetin önüne koyabilseler. O zaman farklı bölgelerdeki ihtiyaçların analizlerini de yapmak çok daha kolay olur” diye konuştu.

“BU KONGRENİN GELECEĞİNE İNANIYORSAK BİR VAKIF KURMAMIZ LAZIM”

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sıtkı Şükürer, bu kongrenin bir sivil inisiyatifin manifestosu olduğunu belirterek “Bu kongreyle İzmir’in marka değerini artırabilecek bir fırsat yakaladık. Ama bu kongre sadece belediye imkanlarıyla yapılmamalı. İzmir’in tüm bileşenlerinin elini taşın altına koyması lazım. Eğer bu kongrenin geleceğine inanıyorsak bir vakıf kurmamız lazım” dedi.

“İZMİR, TÜRKİYE İÇİN EN İYİ MESAJI VEREBİLECEK KENTTİR”

EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, “Tunç Başkanın bu vizyonu, bugüne kadar yaptığı ulusal ve uluslararası çalışmaların ürünüdür. İzmir, Türkiye için en iyi mesajı verebilecek kenttir. Stratejik planların yerelden oluşturulması gerektiğinin önemini ortaya koymuştur. Şunu gördük ki, Ege bundan sonra Türkiye’nin iktisadının şekillenmesinde lokomotif olacaktır” ifadelerini kullandı.

“ÜÇ ÇIKAR GRUBU DA TÜRK SİYASETİNİN ÖNÜNDE”

ESİAD Ekonomi Gözlem Grubu Başkanı Muhittin Bilget, Türkiye’nin en önemli üç grubunun ortak buluşmasının çok önemli olduğunu ifade ederek, “Üç farklı çıkar grubu vardı. Bu üç grup da her şeyiyle Türk siyasetinin çok önünde. Her grubun çalışmaları irdelemesi çok önemli. Bu mutabakattaki şerhler de bu işin güzel tarafıydı. Bu mutabakat müthişti” dedi.

“ATA’NIN HATIRASINI YAŞATMIŞTIR”

İzmirli sanayici Mustafa Güçlü ise “Güzel ve verimli bir kongre oldu. Yüzüncü yıla yakışır bir görkemle düzenlendi. Bu başarıda da Tunç Başkanın kararlı, ısrarlı tavrı ve takipçisi olması çok etkili olmuştur. Ata’sının hatırasını yaşatmıştır” diye konuştu.