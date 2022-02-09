Tuncay Mollaveisoğlu yazdı: AKP'nin seçim planı, iki seçenek var

09 Şubat 2022 Çarşamba, 19:53

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, "Erdoğan’ın adaylığı; mağrurdan mağdur yaratmak…" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Mollaveisoğlu bugünkü yazısında, iktidarın, 'mağdur edebiyatı' yapacağını söyleyerek, "Erdoğan’ın sanki yeniden seçilme hakkı varmış ve bu hak muhalefet tarafından gasp ediliyormuş algısı yaratılacak" dedi.



Son seçim anketlerinde AKP’nin oy oranının keskin bir şekilde düştüğü gözlemlenirken Mollaveisoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir senaryo üzerinde çalıştığını aktardı.

Mollaveisoğlu, AKP’nin toplumun geniş kesimini açlık ve yoksullukta eşitlemeyi başardığını, gelen elektrik faturaları ve yapılan zamların Türkiye’yi harekete geçirdiğini yazarken seçimi kaybedeceğini anlayan Erdoğan’ın iki algı senaryosunun düğmesine bastığını bilgisini verdi.

ERDOĞAN’IN SEÇİM İÇİN HAZIRLADIĞI İKİ SENARYO

Bu senaryolardan biri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın sözleriyle ortaya çıktığını yazan Tuncay Mollaveisoğlu “Kalın, ‘Cumhurbaşkanımız talimatlarını verdi, süreci yakından takip ediyor (…) vatandaşın yükünü hafifletecek yeni adımlar atılacak.’ Yani, Erdoğan, sanki elektrik ve doğalgaz zamlarından haberi yokmuş gibi “kurtarıcı” rolüne bürünecek…” çıkarımında bulundu.

İkinci algı senaryosunun fitilini de “Tayyip Erdoğan’ın tekrar aday olmasının önünde engel yoktur. Erdoğan’ın önünü kimse kesemez. Gerekirse yasal düzenlemeleri yaparız” sözleriyle MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ateşlediğini, bu senaryonun kabak tadı vermiş ‘mağdur edebiyatı…” olduğunu belirten Mollaveisoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanki yeniden seçilme hakkı varmış ve bu hak muhalefet tarafından gasp ediliyormuş algısı ortaya çıkarılacağını açıkladı.

Mollaveisoğlu'nun yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Gerçek şu: Erdoğan seçim zamanında yapılırsa yeniden aday olamıyor. Dünyanın düz olduğu kadar kesin ve yoruma açık olmayan bir anayasa gerçeği… Erken seçimi Meclis’in istemesi halinde ise aday olabiliyor ve CHP lideri Kılıçdaroğlu da bunu söylüyor: 'Bir an önce erken seçime gidelim ve Erdoğan ile sandıkta hesaplaşalım…'

Yani Erdoğan tekrar aday olmak için, ya muhalefetin oyları ile erken seçim kararı alacak, ya da zamanında yapılacak bir seçimde anayasayı yok sayarak yeniden adaylığını açıklayacak…

Adaylık başvurularına Yüksek Seçim Kurulu karar veriyor… Oradan çıkacak kararı tahmin etmek zor değil… Ama görünen o ki zamanında seçim yapılması halinde AKP’nin mağdur edebiyatının konusu şimdiden belli…"