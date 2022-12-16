Prof. Dr. Ersan Şen'den 'Ekrem İmamoğlu' yorumu: 'Yaptığı ucuz kahramanlık'

16 Aralık 2022 Cuma, 13:05

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi.

Verilen kararla birlikte İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamış oldu.

YURTTAŞLAR SARAÇHANE'YE AKIN ETTİ

İmamoğlu'nun çağrısı üzerine yurttaşlar kararın verildiği ilk gün Saraçhane'de toplandı. Çok sayıda siyasi parti ve meslek örgütü de İmamoğlu'nun çağrısına destek verdi. Alanda 'Hükümet istifa' sloganları yankılandı.

ERSAN ŞEN'DEN BİR GARİP 'İMAMOĞLU' YORUMU

Skandal karar gündemdeki yerini korurken; Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in İmamoğlu hakkında yaptığı yorum Twitter'da gündem oldu.

TV100 canlı yayınında konuşan Şen, şu ifadeleri kullandı: