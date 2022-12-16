Prof. Dr. Ersan Şen'den 'Ekrem İmamoğlu' yorumu: 'Yaptığı ucuz kahramanlık'
Ceza Hukukçusu Ersan Şen'in, hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. Şen, "Sayın İmamoğlu’nun yaptığı ucuz kahramanlık" iddiasında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi.
Verilen kararla birlikte İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamış oldu.
YURTTAŞLAR SARAÇHANE'YE AKIN ETTİ
İmamoğlu'nun çağrısı üzerine yurttaşlar kararın verildiği ilk gün Saraçhane'de toplandı. Çok sayıda siyasi parti ve meslek örgütü de İmamoğlu'nun çağrısına destek verdi. Alanda 'Hükümet istifa' sloganları yankılandı.
ERSAN ŞEN'DEN BİR GARİP 'İMAMOĞLU' YORUMU
Skandal karar gündemdeki yerini korurken; Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in İmamoğlu hakkında yaptığı yorum Twitter'da gündem oldu.
TV100 canlı yayınında konuşan Şen, şu ifadeleri kullandı:
- "Sayın İmamoğlu’nun yaptığı ucuz kahramanlık. Kardeşim sen hizmetlerinle konuşursun. Kaldığın yerden devam et. Hiçbir şeyin sonu değil. Daha bunun istinafı, Yargıtay’ı var. Topluma yansıma nasıl? Toplum bitirmiş; 2 yıl 7 ay 15 gün, siyasi yasak geldi, kayyum tayin edildi. Anlatıyorum inanmıyor bana.
- Bu mahkeme karar vermeyecek. Belediye başkanlığından kimse alamaz. Kesinleştiğinde 1 yıl kasti suçla hapis cezası aldığında ertelense bile bitti. Belediye başkanı olabilmenin şartları anayasanın 77. maddesinde olduğu gibi milletvekili ile aynıdır. İstinaf, Yargıtay temyiz yolları bitip tükendiğinde, kesinleştiğinde kasten işlediği suçtan mahkumiyeti aldığın anda anahtarı teslim edersin."
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