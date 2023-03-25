Tunceli-Erzincan karayolu kar ve tipi nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 23:22

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 23:22

Kentte iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Pülümür ilçesine bağlı keskin virajların olduğu 1800 rakımlı Cankurtaran mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Tunceli Valiliği, Erzincan ile Tunceli sınırında bulunan Muti köprüsü ile Pülümür ilçesindeki yolun TIR trafiğine kapatıldığını duyurdu. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Tunceli- Pülümür Devlet Yolu 0- 25’inci kilometreler arası güzergah yoğun kar yağışı nedeniyle TIR trafiğine kapatılmıştır" denildi.