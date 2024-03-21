Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!

Balıkesir'de uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 zanlının gözaltına alındığı aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 15:48
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var!
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Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler; Gömeç, Ayvalık ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapanları yakalamak amacıyla operasyon yaptı.

Operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, bu kişilerden çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap, birer hassas terazi, ölçüm kaşığı, tabanca ve tabanca şarjörünün yanı sıra 13 tabanca fişeği, 4 cep telefonu ve suçtan elde edilen 60 bin TL ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.


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