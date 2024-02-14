Tunceli Valiliği Erzincan'a girişi yasakladı

Yayınlanma: 14.02.2024 - 12:00

Güncelleme: 14.02.2024 - 12:18

Erzincan, İliç’te yaşanan maden faciasının yankıları sürerken Türkiye’nin dört bir yanından birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasi örgüt de incelemeler yapmak ve duruma tepki göstermek amacıyla bölgeye gideceğini duyurmuştu.

Ancak, Tunceli Valiliği’nden konu hakkında kısıtlama kararı geldi.

"KISITLANMASI KARARI ALINMIŞTIR"

Valilikten yapılan açıklamada “5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesinde kapsamında Erzincan ilinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının, ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 14.02.2024 günü saat: 00.01’den 18.02.2024 günü saat: 23.59’a kadar ilgili mevzuat çerçevesinde KISITLANMASI kararı alınmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur” ifadeleri kullanıldı.