Tunceli Valiliği Erzincan'a girişi yasakladı
Tunceli Valiliği, İliç'te yaşanan çevre felaketinin ardından Erzincan'a girişlere 4 gün boyunca kısıtlama getirildiğini açıkladı.
Erzincan, İliç’te yaşanan maden faciasının yankıları sürerken Türkiye’nin dört bir yanından birçok sivil toplum kuruluşu ve siyasi örgüt de incelemeler yapmak ve duruma tepki göstermek amacıyla bölgeye gideceğini duyurmuştu.
Ancak, Tunceli Valiliği’nden konu hakkında kısıtlama kararı geldi.
Göz Atın
"KISITLANMASI KARARI ALINMIŞTIR"
Valilikten yapılan açıklamada “5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesinde kapsamında Erzincan ilinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının, ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 14.02.2024 günü saat: 00.01’den 18.02.2024 günü saat: 23.59’a kadar ilgili mevzuat çerçevesinde KISITLANMASI kararı alınmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur” ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İlhan Cihaner faciayı yorumladı!
- Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!
- Erzincan Valisi'nden yeni açıklama
- Facainın meydana geldiği madende Murat Kurum detayı
- Bir anda hıçkırarak ağlamaya başladı!
- Yer bilimciden korkutan uyarı!
- CHP'li kurmaylardan yanıt!
- Madene karşı çıkanlara söylediği sözler gündemde!
- Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü!
- Zeynep'in arkadaşları isyan etti