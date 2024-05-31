Tunceli’de 50 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon: 17 gözaltı

Tunceli’de eskort temin etme vaadiyle 50 milyonluk vurgun yapan çeteye operasyon düzenlendi. Tunceli merkezli 3 ilde yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 13:15
Tunceli’de 50 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon: 17 gözaltı
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Tunceli’de 6 Mayıs 2024 tarihinde B.A. isimli bir kişinin polis merkez amirliğine giderek sosyal medya platformunda açılan ‘Tunceli Escort Duru’ isimli sayfa üzerinden bir şahısla irtibat kurarak buluşma vaadi ile toplamda 225 bin TL dolandırdığını beyan etmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğünce, şüpheli şahısların kullanmış oldukları tespit edilen toplam 16 GSM hattı üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, Denizli ve Kocaeli illerinde 17 şüpheli şahsın eskort temin etme vaadiyle ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ olayına karıştığı, ayrıca yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması sırasında 29 vatandaşın aynı vaatle dolandırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Mayıs 2024 tarihinde Denizli ve Kocaeli illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınarak Tunceli’ye getirilen 17 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından 31 Mayıs günü adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 21 adet cep telefonu, 31 adet sim kart, 10 adet bankamatik kartı, 2 adet tablet, 1 adet laptop, 1 adet para akışının not edildiği ajanda, 1 adet para sayma makinesi, 122 bin 700 TL ve 100 dolara el konuldu.

Ayrıca şüphelilerin yapılan sorgusunda çete lideri M.K.’nin suçtan elde ettiği gelirin yüzde 60’ını kendine ayırdığı, yüzde 40’ını ise çalıştırdığı diğer şüphelilere dağıttığı tespit edilirken, çetenin eskort temin etme yöntemiyle ülke genelinde 2 yılda yaklaşık 50 milyonluk vurgun yaptığı değerlendiriliyor.


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