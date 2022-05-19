Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu'nda 6 sığınak imha edildi
Tunceli'de gerçekleştirilen 'Eren Abluka-7 Operasyonu'nda terör örgütlerinin kullandığı 6 sığınak, içindeki mühimmat ve yaşam malzemeleriyle imha edildi.
Tunceli'de, 28 Nisan 2022'de başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' 622 personel ve 40 operasyonel timle devam ediyor.
Kent kırsalında patlayıcı madde bulma köpeği ve hava araçlarının desteği ile gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyetinde, ormanda terör örgütlerinin kullandığı 6 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda; 4 el yapımı patlayıcı, 30 EYP anahtarı, 10 akü, 4 pil bloku, 1 hard disk, 1 cep telefonu, 1 fotoğraf makinesi, 5 DVD oynatıcısı, 1 uydu alıcısı, 100 penisilin, 3 ameliyat makası, 20 çift ayakkabı, 11 takım sivil elbise, 250 metre kumaş, 2 dikiş makinesi, 2 soba, 1 termos, 250 metre iplik, 300 metre su hortumu, 100 metre branda ile çok miktarda gıda, sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el koyulurken, sığınaklar da içindeki mühimmat ve yaşam malzemeleriyle imha edildi.
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