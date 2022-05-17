Kaftancıoğlu operasyonu-2 - İktidar kendi kuyusunu kazıyor!

17 Mayıs 2022 Salı

Bu iktidarın ne Demokrasiye ne Laikliğe ne de Hukuk Devleti’ne saygısı var:

Hiçbir ilkeye dayanmadığı ve kendisinin belirlediği politikalar ve günün koşulları da sürekli değiştiği için, devamlı olarak birbiriyle çelişen eylem ve söylemler yapıyor.

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Müttefik oldukları dönemde yere göğe koyamadıkları, sosyal medyada övdükleri Gülen Cemaati, araları bozulunca FETÖ/PDY olarak terör örgütü ilan ediliyor.

İnsanlar, müttefik dönemindeki övgüleri ve ilişkileri nedeniyle, “terör örgütüne üye olmadan...” diye başlayan ceza maddesiyle veya başka maddelerle hapse atılıyor.

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Oy kaygısıyla, kendi belirlediği “günün koşullarına” göre “Açılım” ilan ediyor ve terör örgütü PKK ile müzakere masasına oturuyor. Hem kendisi hem tetikçileri, sosyal medyada PKK/KCK ve lideri hakkında güzellemeler yapıyor.

Sonra kendi belirlediği politika ve “günün koşulları” değişiyor, PKK’nin terör örgütü olduğu hatırlanıyor.

İnsanlar yine eski ifadeleri dolayısıyla suçlanıyor ve hapse atılıyor.

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Oysa gerek FETÖ/PDY gerek PKK/KCK konularında, bizzat bu iktidar mensuplarının birbiriyle çelişen pek çok ifadeleri var.

Bunların bir kısmı silinmiş olsa bile, herhalde çoktan kayıt altına alınmışlardır.

Özetle sosyal medyadaki geçmiş ifadeleri dolayısıyla insanlar suçlanacaksa, iktidar mensuplarından suçlanmayan kimse kalmaz.

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Savcı tarafından beş suçla itham edilen Kaftancıoğlu Yargıtay tarafından, bu iddiaların üç tanesiyle mahkûm ediliyor.

Şimdi savcının, Yargıtay’ın bozduğu öteki iddiaları bir yana bırakarak sadece onadığı mahkûmiyet kararlarında delil olarak öne sürülen sosyal medya paylaşımlarının ne kadar geri gittiğine bakalım:

CB’ye hakaret:

Sosyal medya paylaşımları 20/10/2014 tarihine kadar geri gidiyor.

Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret:

İddianamedeki paylaşımlar 06/10/2012 tarihine kadar geri gidiyor.

Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılamak:

Suç işlediğine kanıt olarak sunulan paylaşımlar 24/4/2012 tarihe kadar geri gidiyor.

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Değerli okurlarım, 2012 tarihine kadar geri giden bir biçimde insanların sosyal medya paylaşımları ceza davalarında suç kanıtı olarak kullanılıyorsa ve bu yöntem Yargıtayca da kabul görüyorsa, iktidar mensupları arasında PKK ve FETÖ terör örgütlerini övmekten ve propagandalarını yapmaktan mahkûm olmayan kimse kalmaz.

Nitekim, Yargıtay, belki de bu nedenle Kaftancıoğlu’na bu konularda verilen cezaları bozmuş.

Ama o konulardaki kararların bozulmuş olması, 2022 yılında 2012’ye kadar, yani on yıl geri giden sosyal medya paylaşımlarının başka kararlarda suç delili olarak kabul edilmiş olması gerçeğini ortadan kaldırmıyor.

Dolayısıyla, çok sık iç ve dış politika değiştiren...

Mensuplarından ve tetikçilerinden birbirine zıt olan politikalara tam bir biat bekleyen bu iktidar değiştiği takdirde...

Eski sosyal medya paylaşımlarından toplanan delillerin geçerli sayıldığı bir yargı sürecinde...

Ceza görmekten hiçbir iktidar mensubu veya tetikçisi paçasını kurtaramaz!