Tunceli'de kayalıklardan düşen çoban, hastanelik oldu

Tunceli'de, hayvanları otlatırken, kayalıklardan düşen çoban Erdem Yüksel, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

DHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:11
Tunceli'de kayalıklardan düşen çoban, hastanelik oldu
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Mazgirt ilçesine bağlı Kalaycı köyü kırsalında çobanlık yapan Erdem Yüksel, 1 Ağustos Pazartesi öğle saatlerinde keçileri otlatmak için kayalık bölgeye gitti.

Kayalıklardan dengesini kaybederek düşen Yüksel'i görenler, sağlık ekiplerine haber verdi.

BACAĞINDA KIRIKLAR OLUŞTU

İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, Yüksel'i düştüğü yerden kurtarıp, sağlık görevlilerine teslim etti.

Sol bacağında kırıklar oluştuğu belirlenen Yüksel, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 


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