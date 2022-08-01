Tunceli'de kayalıklardan düşen çoban, hastanelik oldu
Tunceli'de, hayvanları otlatırken, kayalıklardan düşen çoban Erdem Yüksel, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Mazgirt ilçesine bağlı Kalaycı köyü kırsalında çobanlık yapan Erdem Yüksel, 1 Ağustos Pazartesi öğle saatlerinde keçileri otlatmak için kayalık bölgeye gitti.
Kayalıklardan dengesini kaybederek düşen Yüksel'i görenler, sağlık ekiplerine haber verdi.
BACAĞINDA KIRIKLAR OLUŞTU
İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, Yüksel'i düştüğü yerden kurtarıp, sağlık görevlilerine teslim etti.
Sol bacağında kırıklar oluştuğu belirlenen Yüksel, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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