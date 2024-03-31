Tunceli'de seçimi kim kazandı? Tunceli başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Tunceli yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:55

Güncelleme: 31.03.2024 - 17:59

Tunceliler 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Tunceli'de seçimi hangi aday kazandı?

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde AKP'den Erkan Eroğlu, CHP'den Ali Mustafa Çelik, YRP'den Erdal Saylan, TKP'den Özcan Sarısaltık, DEM Partiden ise Cevdet Konak başkan adayı olarak aday gösterildi.

TUNCELİ'DE SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Tunceli 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.