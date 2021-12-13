Tunceli'de iş yerinde tacize hapis: "Biz birlikte çok güçlüyüz"

13 Aralık 2021 Pazartesi, 14:57

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2'nci sınıf öğrencisi Hatun K., geçen yıl okul masraflarını karşılamak için kent merkezindeki bir pastanede çalışırken iş arkadaşı Hüseyin P.’nin tacize uğradığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gözaltına alınıp ifadesi alınan Hüseyin P., serbest bırakıldı. Hüseyin P. hakkında 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldı. Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Kararda savcı mütalaası da yer aldı. Mahkeme heyeti sanık Hüseyin P.’ye 2 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanığın cezasını, değişik zamanlarda aynı suçu birden fazla işlediğinden dörtte bir oranında artırarak 2,5 yıla çıkardı. Ayrıca heyet, alınan karara ilişkin sanığa üst mahkemece itiraz hakkı verdi.

"TACİZE MARUZ KALAN KADINLAR, SUSMASIN"

Kararla ilgili konuşan Hatun K., "Biz sustukça, sineye çektikçe daha ileri boyutlarda karşımıza çıkabiliyor. Kadınlara zarar veren hiçbir hareket meşru kalamaz. Bunun önüne geçmenin tek bir yolu var. Biz kadınlar olarak erkek adaleti değil, gerçek adalet istiyoruz. Tacize maruz kalan kadınlar susmasın, biz birlikte çok güçlüyüz" dedi.







