Tünelde havalandırma borusu yola düştü: 2 araç zarar gördü
Pendik'te tünel içerisindeki havalandırma borusunun düşmesi sonucu iki araç hasar gördü. Olay nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kurtköy-Pendik Bağlantı Yolu'nda bulunan tünelde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, tünel içinde hava akımını sağlayan havalandırma sisteminden kopan boru parçası yola düştü.
Düşen havalandırma parçasına çarpan bir otomobil ile otomobile çarpan bir kamyonette hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, boru parçalarının ve kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
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