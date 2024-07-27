Esnaftan haraç aldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tehdit ve şantaj yoluyla esnaftan haraç aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 09:48
Esnaftan haraç aldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki esnaftan tehdit ve şantaj yoluyla haraç alındığı şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma kapsamında H.D. ve R.G'yi takibe aldı.

Ekipler, esnaftan zorla para aldıkları sırada şüphelileri suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.


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