Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı 2 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde tur minibüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.05.2024 - 16:00
Tur minibüsü ile otomobil çarpıştı 2 yaralı
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Serik ilçesine bağlı Kadriye – Belek turizm merkezi yolunda meydana geldi. Muhammet F. K.’nın kullandığı tur minibüsü ile Turgay Y.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Turgay Y. ile araçta yolcu olarak bulunan ismi belirlenemeyen 1 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası inceleme başlatıldı


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