'Tur şirketi iflas etti' iddiası: Umre için gittikleri Suudi Arabistan'da sokakta kaldılar

Umre ibaretini gerçekleştirmek için Suudi Arabistan'a giden vatandaşlar, tur şirketinin ödemelerini yapmaması nedeniyle mağduriyet yaşadı. Otelden çıkarılmak istenen vatandaşlar, Türkiye'ye dönüş için uçak biletlerini alamadı.

Suudi Arabistan'dan yurda dönenlerden Mehmet Zeyneloğlu, yaşananları, "Gittiğimiz firmanın iflas ettiğini ve bizim otelden çıkmamız gerektiği söylendi. Tabii ki biz orada bir panikledik. Sonra yaptığımız görüşmelerde kendi cebimizden ekstra para verip kaldık. Sonra yurda dönemedik. Sağ olsun Cumhurbaşkanı'mız ve milletvekilimiz araya girdi, biletlerimiz alındı, geldik. Firmaları iflas ettiği için ortada kalan bazı vatandaşlar Medine'ye gidemedi. Bazıları sokakta kaldı, bir süre sonra otellere tekrar yerleştirildi" ifadeleri ile aktardı.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Mağduriyet yaşayan vatandaşlar bugün gece saatlerinde İstanbul'a getirildi. AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci, yurda dönen 177 kişiyi karanfille karşıladı.

Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını söyleyen İnci, şöyle konuştu:

"600'e yakın vatandaşımız umre için gittiği kutsal topraklarda mağdur oldu. Anlaştıkları tur şirketinin iflas ettiği haberiyle mağduriyet yaşadılar. Cumhurbaşkanı'mızın vatandaşlarımızı Türkiye dışında bırakması mümkün değildi ve onun destekleriyle hacılarımızı yurda getirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mıza, Türk Hava Yolları Genel Müdürü'ne de teşekkür ederiz. Bugün ilk kafile geldi. Bütün hacıları getireceğiz. Buradan otobüslere biniyorlar. Sakarya'ya doğru yola çıkacaklar. Fakat bundan sonra başka firmalar adına benzeri durumlar yaşanmaması için gerekli adımlar atılacak."