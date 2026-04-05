Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Tur şirketi iflas etti' iddiası: Umre için gittikleri Suudi Arabistan'da sokakta kaldılar

5.04.2026 13:50:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Umre ibadeti için gittikleri Suudi Arabistan'da mağdur edilen 177 kişi yurda döndü. Mağduriyet yaşayanlardan Mehmet Zeyneloğlu, "Firmaları iflas ettiği için ortada kalan bazı vatandaşlar Medine'ye gidemedi. Bazıları sokakta kaldı" dedi.

Umre ibaretini gerçekleştirmek için Suudi Arabistan'a giden vatandaşlar, tur şirketinin ödemelerini yapmaması nedeniyle mağduriyet yaşadı. Otelden çıkarılmak istenen vatandaşlar, Türkiye'ye dönüş için uçak biletlerini alamadı.

Suudi Arabistan'dan yurda dönenlerden Mehmet Zeyneloğlu, yaşananları, "Gittiğimiz firmanın iflas ettiğini ve bizim otelden çıkmamız gerektiği söylendi. Tabii ki biz orada bir panikledik. Sonra yaptığımız görüşmelerde kendi cebimizden ekstra para verip kaldık. Sonra yurda dönemedik. Sağ olsun Cumhurbaşkanı'mız ve milletvekilimiz araya girdi, biletlerimiz alındı, geldik. Firmaları iflas ettiği için ortada kalan bazı vatandaşlar Medine'ye gidemedi. Bazıları sokakta kaldı, bir süre sonra otellere tekrar yerleştirildi" ifadeleri ile aktardı.

Image

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Mağduriyet yaşayan vatandaşlar bugün gece saatlerinde İstanbul'a getirildi. AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci, yurda dönen 177 kişiyi karanfille karşıladı.

Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli adımların atılacağını söyleyen İnci, şöyle konuştu:

"600'e yakın vatandaşımız umre için gittiği kutsal topraklarda mağdur oldu. Anlaştıkları tur şirketinin iflas ettiği haberiyle mağduriyet yaşadılar. Cumhurbaşkanı'mızın vatandaşlarımızı Türkiye dışında bırakması mümkün değildi ve onun destekleriyle hacılarımızı yurda getirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mıza, Türk Hava Yolları Genel Müdürü'ne de teşekkür ederiz. Bugün ilk kafile geldi. Bütün hacıları getireceğiz. Buradan otobüslere biniyorlar. Sakarya'ya doğru yola çıkacaklar. Fakat bundan sonra başka firmalar adına benzeri durumlar yaşanmaması için gerekli adımlar atılacak."

İlgili Konular: #Suudi Arabistan #Umre

İlgili Haberler

MEB, İlim Yayma Vakfı ile İlim Yayma Cemiyeti ‘Kutlu doğum haftası’ için ortak Umre ödüllü yapay zeka eğitimi verecek Milli Eğitim Bakanlığı'nın, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti ile ortaklaşa düzenlediği umre ödüllü yapay zeka eğitimi projesinin tanıtımında Musab bin Umeyr ekran yüzü yapıldı.
Edirne'de umre dolandırıcılığı: 17 kişi polise başvurdu Edirne'de umre ibadeti için kutsal topraklara gitmek isteyen 17 kişi, kendilerini umreye götürme vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla şüphelilerden şikayetçi oldu.
Umre hayali kabusa döndü: 200 kişi soluğu karakolda aldı Sakarya’nın Akyazı ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek isteyen yaklaşık 200 kişi firma tarafından dolandırıldığını iddia ederek polis merkezine başvurdu.