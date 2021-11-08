TÜRASAŞ'ta zarar 109 milyon TL: İşin içinde AKP ve yandaşları var

08 Kasım 2021 Pazartesi, 09:30

Cumhurbaşkanı kararı ile 3 Mart 2020 tarihinde TCDD’ye bağlı TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜVASAŞ birleştirildi. Birleştirilen üç şirketin toplam sermayesi ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) kuruldu. Şirketin merkez teşkilatı Ankara’da kurulurken Eskişehir, Sivas ve Sakarya kentlerinde de bölge müdürlükleri oluşturuldu.

TÜRASAŞ’ın Yönetim Kurulu listesi, “TCDD, AKP’nin arka bahçesine döndü” eleştirilerini hatırlattı. Ağustos 2020’de faaliyete geçen TÜRASAŞ’a Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 1996-2019 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul A.Ş.’de yöneticilik yapan Mustafa Metin Yazar atandı. Yazar’ın, CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İBB’yi kazanmasının ardından Metro İstanbul’daki görevinden ayrıldığı öğrenildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, TÜRASAŞ’ın yönetiminde bulunan isimlerin tamamı ise AKP döneminde İBB bünyesinde yönetici olarak yer aldı. Daha önce usulsüz işe alım iddiaları ile gündeme gelen TÜRASAŞ’ın mali tabloları da dikkati çekti. Şirketin kurulduğu yıl 33 adet lokomotifin ve 86 adet yük vagonunun bakımını, onarımını ve revizyonunu üstlendiği, dönem zararının ise 109 milyon 700 bin TL olduğu tespit edildi.

GÖREVLER ÇİFTER ÇİFTER VERİLMİŞ

?• 2002’de İSKİ’ye giren Ömer Abdullah Karagözoğlu, 2004’te İBB’de yöneticiliğe başladı. Karagözoğlu Temmuz 2020’de TÜRASAŞ’da Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlendi.

?• 2015’te İstanbul Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü’nde araştırmacı olan Aziz Aksoy, Temmuz 2020’de TÜRASAŞ’ta yöneticilik yaptı.

?• 2014’te İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürü olarak atanan Enver Mamur, Ocak 2020’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nde görevlendirildi. Mamur, 2021’de ise TÜRASAŞ Yönetim Kurulu üyeliği görevine getirildi.

YÖNETİMİN ORTAK ÖZELLİĞİ İBB

TÜRASAŞ’ın yönetiminde yer alan isimler ve kariyer öyküleri ise şöyle sıralandı:

?• 1995 yılı itibarıyla İBB’ye bağlı şirketlerde yöneticilik yapan İrfan İşpir, 2018 yılında ayrıldığı Metro A.Ş.’nin ardından 2020 yılında atandığı TÜRASAŞ’ta Genel Müdür Yardımcılığı yapıyor.

?• 2005 yılında İBB Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nde göreve başlayan ve çeşitli İBB iştiraklerinde yöneticilik yapan Murat Baştor,

• 2020 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na atandı. Bakanlıkta halen yöneticilik yapan Baştor, TÜRASAŞ’ta da yönetim kurulu üyesi görevini yürütüyor.