Turgutlu'da kan donduran cinayet: 2 çocuk babası 'kan davasında' öldürüldü

Yayınlanma: 22.02.2025 - 13:40

Güncelleme: 22.02.2025 - 13:42

Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Çağlar Sokak üzerinde, evinden sabah işe gitmek için çıkan Rafet Çeledir (40) henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

KURTARILAMADI

Yaralı halde Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çeledir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Husumetlileri tarafından vurulduğu öğrenilen iki çocuk babası Rafet Çeledir’in kan davasına kurban gittiği iddia edildi.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme çalışmaları sürerken, olay yerinden kaçan şahıs ya da şahısları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.