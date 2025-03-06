Turizm baskısı Kapadokya’yı bitiriyor! Peribacaları zarar görüyor
Kapadokya’daki aşırı yapılaşma ve betonlaşma, tarihi peri bacalarının yok olma sürecini hızlandırıyor. Ağır iş makinelerinin yarattığı titreşimler ve artan turizm baskısı, bölgenin doğal dengesini tehdit ediyor.
Kapadokya’nın eşsiz doğal yapısı, betonarme binaların gölgesinde kayboluyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bu özel bölge, yıllardır aşırı turizm ve rant odaklı projeler nedeniyle zarar görüyor. Son olarak Avanos’un Çavuşin Köyü’nde yükselen betonarme yapılar, peri bacalarına telafisi mümkün olmayan zararlar veriyor.
Ancak uzmanlar, sadece yapılaşmanın değil, bölgedeki yoğun insan ve araç trafiğinin de tarihi dokuya zarar verdiğini belirtiyor. Titreşimlere karşı hassas olan peri bacaları, özellikle ağır iş makinelerinin kullanımıyla hızla yıpranıyor. Uzmanlara göre, Kapadokya'nın hassas ekosistemi bu baskıyı daha fazla kaldıramayabilir.
TURİZMİN BEDELİ: PERİ BACALARI ÇÖKÜYOR
Son yıllarda turizm yoğunluğunun artmasıyla birlikte, bölgedeki yol genişletme ve konaklama projeleri hız kazandı. Bu da tarihi ve doğal dokunun zarar görmesine neden oluyor. Kültürel mirasın korunması adına yetkililerden hassasiyet bekleyen uzmanlar, sürdürülebilir turizm anlayışına geçilmesi gerektiğini vurguluyor.
Mimarlar Odası ve çevre aktivistleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’nu harekete geçmeye çağırıyor. Bölgenin yalnızca ekonomik kazanç olarak görülmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, Kapadokya’nın gelecek nesillere taşınması için acil önlemler alınmasını istiyor.
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