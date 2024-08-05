Milyonlarca kullanıcının beklediği haber: Instagram için geri sayım başladı!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirilen Instagram'ın bu akşam saatlerinde açılması bekleniyor.
Milyonlarca kullanıcıya sahip sosyal medya platformu Instagram'a, BTK kararıyla getirilen erişim engeli kararı nedeniyle yaklaşık 3 gündür giriş yapılamıyor.
Günlerdir kamuoyunun büyük tepkisine rağmen sürdürülen erişim engeli uygulamasının ne zaman sona ereceği merak konusu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, bugün Instagram yetkilileri ile bir araya geldi.
Edinilen bilgiye göre görüşmede Bakanlık tarafı, Instagram yetkililerinden özellikle terörü övücü ya da destekleyici paylaşımlar konusunda hassas olunmasını istedi.
Yetkililerin de Bakanlık tarafından sunulan şartlara olumlu yanıt verdiği öğrenildi.
Bu görüşmenin ardından Instagram'ın bugün akşam saatlerinde, Kabine toplantısının ardından erişime yeniden açılması bekleniyor.
AKP'den bazı milletvekilleri de platformun bu akşam açılacağını duyurdu.
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