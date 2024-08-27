Turizmde işçi eylemi hızlı sonuç verdi

Yayınlanma: 27.08.2024 - 18:21

Güncelleme: 27.08.2024 - 18:21

Cuma günü maaş ödemelerinin gecikmesi nedeniyle Manavgat Kızılağaç’ta bulunan Eupharia Palm Beach Resort Hotel’in çalışanları otelin önünde toplanarak alkışlı eylem yapmıştı.

Otel yönetimi, işçilerin geciken ücret ödemesini yüzde 5 ek ödemeyle beraber yapınca eylem sonlandırılmıştı.

Bugün otelin bağlı olduğu Prince Holding bir yazılı açıklama yaptı. Ödemelerdeki gecikmeyi Alman Seyahat Acentası FTI’nın iflas etmesinin sonucu olduğunu belirtti.

Prince Holding’ten yapılan yazılı açıklamada turizm sektörünün kırılgan yapısına işaret edilerek “Son günlerde de şirketimizle ilgili kamuoyunda maaş ödemeleri konusunda bazı yanlış bilgilendirmeler yer almaktadır. Bu nedenle, doğru bilgileri paylaşma gereği duyuyoruz. Şirketimiz ile ticari ilişkisi bulunan ve uluslararası du¨zeyde faaliyet gösteren ‘FTI Group’ isimli Almanya turizm grubunun iflasını açıklaması, adı geçen şirketin Tu¨rkiye’de faaliyet gösteren bağlantılı turizm ve acente şirketlerinden MP Tu¨rkiye Turizm A.Ş. isimli şirketinin konkordato ilan etmesi sebebi ile temmuz ayına ilişkin maaş ödemelerimizde iddia edildiği gibi 45 günlük bir gecikme söz konusu değildir. Maaş ödemeleri yaklaşık 1 haftalık bir gecikme yaşanmıştır. Bu gecikme nedeniyle çalışanlarımızın mağdur olmamaları için maaşlarının yanı sıra %5 ek ödeme yapılmıştır.” denildi

Antalya’da turizm sektöründe son yasal grev 1998 yılında Sheraton Oteli çalışanlarınca yapılmıştı.