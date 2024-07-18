Türk bayrağı ve Atatürk posteri nedeniyle sahneye çıkmamıştı: Yunan şarkıcı Despina Vandi’den açıklama geldi

Yayınlanma: 18.07.2024 - 19:09

Güncelleme: 18.07.2024 - 19:09

Çeşme’de dün akşam konser vermesi beklenen Yunan şarkıcı Despina Vandi, sahnede Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resimleri olduğu için sahneye çıkmadı.

Söz konusu olayın ardından Yunan şarkıcı Despina Vandi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vandi, "Planlanan konserimde beni onurlandıracak olan dinleyici kitlelerine büyük saygı duyarak, Türk Eğitim Vakfı'nın etkinliğin niteliğini 'konser' olarak değiştirme, yasak ve üzerinde anlaşmaya varılmamış bir siyasi yaklaşım sergileme kararı alması nedeniyle bu etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını duyuruyorum" dedi.

TEV’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türk Eğitim Vakfı'ndan (TEV) yapılan açıklamada ise "17 Temmuz akşamı İzmir Çeşme'de sanatçı Despina Vandi'nin sahne almasını planladığımız yardım konserinde, dahlimiz olmayan şekilde yaşananlardan ötürü son derece üzgünüz. Eğitimde fırsat eşitliği adına destekçilerimizin katkıları ile düzenlenen etkinliklerde Türk bayrağımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vakfımızın posterini aynı düzende ve titizlikle sergiliyoruz. Despina Vandi bu konudaki değiştirilmez hassasiyetimiz sebebiyle konserde sahne almayacağını tarafımıza bildirdi. Bu kararın ardından iki komşu ülkenin sanatının icra edildiği güzel bir gece olmasını hayal ettiğimiz konserimizde yaşananlardan dolayı üzgün olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyor, yanımızda olan tüm misafir ve bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" denildi.