Türk bayrağına çirkin saldırı: Gözaltına alındı!

İzmir'in Tire ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, lokantada asılı olan Türk bayrağını yırtarak indirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntünün ardından saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Türk bayrağına çirkin saldırı: Gözaltına alındı!
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İHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 22:23

Olay, saat 03.30 sıralarında Tire İpekçiler Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. 

Kimliği belirsiz ve başını kapişonla kamufle eden bir kişi, lokantada asılı olan Türk bayrağını yırtarak indirdi. 

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın yürüdüğü, ardından lokantada asılı olan Türk bayrağını çekip kopartarak indirdiği anlar yer aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüphelinin tespitine ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışma sonrası bayrağı kopararak götüren şüpheli şahsın İ.Ö. olduğu tespit edildi. 

İ.Ö. isimli şahıs, Tire-Torbalı yolunda yakalanarak gözaltına alındı. 

Şahsın daha önceden Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. 

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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