Türk Böbrek Vakfı Başkanı duyurdu: Böbrek hastalarını yıkan haber...

Yayınlanma: 27.01.2024 - 13:57

Güncelleme: 27.01.2024 - 13:57

Türk Böbrek Vakfı’nın 40 yıldır kronik böbrek hastalarına hizmet verdiği İstanbul Bahçelievler’deki diyaliz merkezi ile Hizmet Hastanesi 31 Ocak’ta kapanıyor.

İki kurum da kamu tarafından vakfa tahsis edilen araziler üzerine kurulmuştu.

Türkiye'nin en büyük kapasiteye sahip diyaliz merkezi olan Hizmet Hastanesi’nde 2008’den bu yana her yıl yaklaşık 100 böbrek nakli yapılırken, kapanma kararının nedeni ise ikinci kuşak mirasçıların açtıkları davalar olarak açıklandı.

MİRASÇILAR DAVA AÇTI

30 Mayıs 1985 yılında kurulan Türk Böbrek Vakfı, 1989 yılından bu yana İstanbul Bahçelievler’de bulunan diyaliz merkezi ve 2000 yılında kurulan hastane ile hizmet veriyordu.

Kamu tarafından vakfa tahsis edilen araziler üzerine başta merhum Ahmet Ermiş, Hacı Ali Akın ve merhum Osman Esen’in büyük bağışları ve yüzlerce vakıf gönüllüsünün destekleri ile inşa edilen Hizmet Hastanesi ve Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi yer alıyor.

Dönemin yerel yönetiminin vakfa tahsis ettiği araziler üzerine kurulan sağlık merkezleri, tüm hukuki süreçler titizlikle gözetilerek, büyük emeklerle inşa edildi. Ancak 2000 yılından itibaren ikinci kuşak mirasçıların kamuya bağışlanan araziler için açtığı davalar ilk ve ikinci derece mahkemelerde TBV aleyhine sonuçlandı.

İlk ve ikinci derece mahkemelerin kararları çerçevesinde, Türk Böbrek Vakfı’nın inşa ettiği merkezlerin tahliyesi kesinleşmiş oldu.

Gelişmeyi duyuran Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Bugüne kadar sizlere hep böbrek sağlığının ve toplum sağlığının korunması adına yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili kamu yararı gözeten çok sayıda haberle ulaştık. 40 yıla yaklaşan vakıf tarihi boyunca yürüttüğümüz tüm faaliyetlerle, toplumda sağlığın gelişmesi yönünde hatırı sayılır yol kat ettik. Toplumda farkındalığın artması, yeni nesillerin bilinçli ve sağlıklı yetişmesi için gerçekleştirdiğimiz tüm projeler sizlerin değerli destekleri ile mümkün oldu. Ancak maalesef bugün; vakfımızı, diyaliz hastalarımızı ve vakıf gönüllerimizi derinden yaralayan bir haberi duyurmak zorunda kalıyoruz…

30 Mayıs 1985 yılında kurulan Türk Böbrek Vakfı, 1989 yılından bu yana İstanbul – Bahçelievler’de bulunan diyaliz merkezi ve 2000 yılında kurulan hastane ile hizmet veriyordu. Kamu tarafından vakfa tahsis edilen araziler üzerine başta merhum Ahmet Ermiş, Hacı Ali Akın ve merhum Osman Esen’in büyük bağışları ve yüzlerce vakıf gönüllüsünün destekleri ile inşa edilen Hizmet Hastanesi ve Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi, 31 Ocak 2024 itibarıyla faaliyetlerine son veriyor.

Dönemin yerel yönetiminin vakfa tahsis ettiği araziler üzerine kurulan sağlık merkezlerimiz, tüm hukuki süreçler titizlikle gözetilerek, büyük emeklerle inşa edilmişti. Ancak 2000 yılında davacıların, kamuya bağışlanan araziler için Vakfımıza ve MEB’e açılan davanın, daha sonra ikinci kuşak mirasçıların sağlık tesislerimiz ile ilgili Sağlık Bakanlığına ve yerel belediyeye açtığı davaların ilk ve ikinci derece mahkemelerde aleyhe sonuçlanmasını takiben, ülkemize önemli hizmetler sunmuş olan sağlık kurumlarımızın faaliyetlerinin durdurulması kararı alındı.

İlk ve ikinci derece mahkemelerin kararları çerçevesinde, Türk Böbrek Vakfı’nın inşa ettiği merkezlerin tahliyesi kesinleşmiş oldu. Gücünü şeffaflığından, bağışçılarının desteklerinden, bilime ve halk sağlığına kendini adamış doktorlarından, vakfı ailesi gibi benimseyen çalışanlarından ve hastalarından alan Türk Böbrek Vakfı bugün; nitelikli ve güvenilir sağlık hizmetine ev sahipliği yapan binalarına veda ederken, taze umutların yeşereceği yeni merkezlerinin taşınacağı yerleri belirlemek ve faaliyetlerine ara vermeden devam etmek için var gücüyle çalışıyor.

Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi 1989 yılından bugüne, Hizmet Hastanesi ise kurulduğu 2000 yılından bugüne kadar sayısız hastaya sağlık hizmeti vermiştir. 2010 yılından bu yana Memorial Sağlık Grubu ile uyumlu bir iş birliği içinde sürdürdüğümüz Hizmet Hastanesi operasyonunun sonuna gelmiş olmakla birlikte, alınan ortak karar doğrultusunda kurumlarımız arasındaki stratejik iş birliğini sürdürmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar sağlığını ve yakınlarını bize emanet eden sayın hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza güvenleri için, bir aile gibi olduğumuz kıymetli hekimlerimize ve tüm çalışanlarımıza emekleri ve özverileri için teşekkürü borç biliriz."