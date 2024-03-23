Sağlıklı olduğu kadar enfes... Muzlu muffin tarifi!

Yayınlanma: 23.03.2024 - 22:17

Güncelleme: 23.03.2024 - 22:17

Yulaflı ve muzlu muffinler, baharat ve tatlılık arasında mükemmel bir denge kuruyor. Yulaf ezildikçe pişerken yumuşar, bu da muffinleri nemli, yumuşak ve kahvaltı için yeterince doyurucu yapar. Muzlar ne kadar olgun olursa, muffinler o kadar tatlı olur. Koyu renkli muzlar en güçlü tadı verir, ancak sarı ve üzerinde bazı lekeler olan muzlar da aynı şekilde iş görür... İşte sağlıklı enfes muffin tarifi!

MALZEMELER

1 1/2 su bardağı eski usul yulaf

3/4 su bardağı tam buğday unu

3/4 su bardağı un

1 1/2 çay kaşığı toz tarçın

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı karbonat

1/2 çay kaşığı tuz

2 olgun muz, ezilmiş

2/3 su bardağı süt

1/3 su bardağı yağ

1/4 su bardağı bal

2 büyük yumurta

1 1/2 çay kaşığı vanilya

YAPILIŞI

Fırını yaklaşık 175°C dereceye ısıtın. Bir muffin tepsisini yağlayın.

Bir kasede 1 1/4 su bardağı yulaf ezmesi, tam buğday unu, un, tarçın, kabartma tozu, karbonat ve tuzu bir araya getirin; iyice karışana kadar çırpın.

Büyük bir kasede muzları, sütü, yağı, balı, yumurtaları ve vanilyayı birleştirin; elektrikli mikserle orta hızda yaklaşık 1 dakika boyunca iyice karışana kadar çırpın.

Un karışımını muz karışımına ekleyin; kenarları kazımak için gerektiğinde yaklaşık 45 saniye boyunca düşük hızda çırparak sadece karışana kadar kalın bir hamur oluşana kadar karıştırın.

Hazırlanan muffin kalıplarına hamuru dökün (her birine yaklaşık 1/3 su bardağı kadar). Üstlerine kalan 1/4 su bardağı yulafı serpin. Altın rengi alana ve batırdığınız bir tahta kürdan temiz çıkana kadar yaklaşık 18 dakika pişirin. Tepside 10 dakika soğumaya bırakın; sıcak olarak servis yapın.