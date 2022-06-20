Türk Eczacıları Birliği: "Her an şiddete uğrayabileceğimiz endişesi ile görev yapmak istemiyoruz"
İstanbul Ataşehir’deki bir eczanede yaşanan şiddet olayına ilişkin Türk Eczacılar Birliği (TEB), açıklama yaptı. Açıklamada, "Biz eczacılar korumak, iyileştirmek ve yaşatmak için kesintisiz ve nitelikli sağlık-ilaç hizmeti sunarken her an şiddete uğrayabileceğimiz endişesi ile görev yapmak istemiyoruz” denildi.
Türk Eczacılar Birliği (TEB), dün İstanbul Ataşehir’de bir eczanede yaşanan şiddet olayına ilişkin “Sağlık çalışanlarını güvensizlik duygusu içerisinde tükenme noktasına getiren şiddet olaylarını bütüncül politikalarla durdurmak artık bir zorunluluktur. Biz eczacılar korumak, iyileştirmek ve yaşatmak için kesintisiz ve nitelikli sağlık-ilaç hizmeti sunarken her an şiddete uğrayabileceğimiz endişesi ile görev yapmak istemiyoruz” açıklaması yaptı.
TEB, İstanbul Ataşehir'de dün bir eczanede çalışanların şiddete maruz kalmalarıyla ilgili bugün yazılı açıklama yaptı.
“SAĞLIK ÇALIŞANLARINI TÜKENME NOKTASINA GETİRDİ"
Açıklama şöyle:
“İstanbul Ataşehir’de bulunan bir eczanemiz, çalışanlarıyla birlikte dün (19 Haziran Pazar) bir hasta yakınının gösterdiği fiili şiddet olayının mağduru olmuştur. Saldırgan şahıs, eczanenin yerini zor bulduğu gerekçesiyle eczane çalışanlarına sözlü saldırıda bulunmuş, tehdit ve hakaretler savurmuş, bunun yanı sıra eczane demirbaşlarına da maddi hasar vermiştir. Birinci basamak sağlık hizmet sunumu yapan eczanemizde yaşanan bu şiddet olayının failinin bir an önce bulunarak hak ettiği cezaya çarptırılması gerekmektedir.
Sağlık çalışanlarını güvensizlik duygusu içerisinde tükenme noktasına getiren şiddet olaylarını bütüncül politikalarla durdurmak artık bir zorunluluktur. Biz eczacılar korumak, iyileştirmek ve yaşatmak için kesintisiz ve nitelikli sağlık-ilaç hizmeti sunarken her an şiddete uğrayabileceğimiz endişesi ile görev yapmak istemiyoruz.
“SAĞLIK ÇALIŞANLARA YÖNELİK ŞİDDETİN SIRADANLAŞMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”
Türk Eczacıları Birliği olarak saldırıya uğramış meslektaşımıza ve eczane çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başta meslektaşlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin sıradanlaşmasına asla izin vermeyecek, konunun ısrarlı takipçisi olacağız.”
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