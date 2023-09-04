Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü kaza yaptı
Sanatçı Sümer Ezgü, aracın hakimiyetini kaybederek yola devrildi. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.
Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü seyir halindeki aracıyla kaza yaptı. Korkuteli istikametinde yolculuk yapan Ezgü Antalya’dan yola çıktıktan sonra Korkuteli ilçesine gelmeden önce aracın hakimiyetini kaybederek yola devrildi.
Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.
THM sanatçısı Sümer Ezgü, çekme karavanıyla yola çıktığını, kazanın da ilçeye gelmeden önce yokuş aşağı yolda ilerlerken meydana geldiğini bildirdi.
Ezgü kazayı şöyle anlattı:
“Öğle saatlerinde Antalya’dan yola çıktık. Eşim ve çocuklar da araçtaydı. Yokuş aşağı inerken hızım 70-80 km civarındaydı. Bir anda araç yalpa yapmaya başladı. Biraz gaza bastım ama toparlamadı ve yola devrildik. Hiç birimizde sıkıntı yok. Yaralanmadan araçtan çıktık.”
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