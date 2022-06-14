CHP'li Engin Özkoç'tan Erdoğan'ın THY kararına sert tepki: 'Geri dön!'
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Artık ‘Turkey’ yok, ‘Türkiye’ var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de ‘Turkish Airlines’ değil, ‘Türkiye Hava Yolları’ yazacağız” sözlerine tepki gösterdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TÜRKSAT 5-B Uydusu Hizmete Alım Töreni’nde yaptığı konuşmada; “Artık ‘Turkey’ yok, ‘Türkiye’ var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de ‘Turkish Airlines’ değil, ‘Türkiye Hava Yolları’ yazacağız” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Erdoğan’ın bu açıklamalarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Özkoç, şu açıklamayı yaptı:
“Erdoğan: ‘Artık Turkey yok Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Türkiye Hava Yolları yazacağız.’ Neden? ‘Ben Türk'üm’ derken, ‘I am Türkiye’ mi diyeceğiz bundan sonra? Erdoğan, bu saçma karardan geri dön!”
Erdoğan: "Artık Turkey yok Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Türkiye Hava Yolları yazacağız"— Engin Özkoç (@enginozkoc) June 14, 2022
Neden? Ben Türk'üm derken. "I am Türkiye" mi diyeceğiz bundan sonra? Erdoğan, bu saçma karardan geri dön!
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