Türk iş insanı Dilek Ertek’in ölümüne ilişkin aile avukatından açıklama
Tahiti’de gemiden düşerek hayatını kaybeden ünlü iş kadını Dilek Ertek'in ailesinin avukatı Didem Konaş Büyükpınar, bazı medya kuruluşlarının yanlış haberler yaptığını belirterek, olaya ilişkin basın açıklamalarının dikkate alınmasını söyledi. Avukat Büyükpınar ayrıca, cenaze törenine ilişkin yer ve zaman bilgisinin henüz belli olmadığını da aktardı.
Ünlü iş insanı Dilek Ertek, Norwegian Spirit adlı gemide seyahat ederken, 25 Ekim gecesi gemiden şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti.
Dilek Ertek’in denize düşmesinden sonra gemi, Tahiti’deki Papeete Limanı’na gelmişti. Ertek’in oğlu Gökçe Atuk, annesinin düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin avukatları ile birlikte gemi ve gemiyi işleten şirketle görüşmelerde bulunmuştu.
Olaya ilişkin soruşturma sürerken, aile avukatı Didem Konaş Büyükpınar, bazı medya kuruluşları tarafından yanlış haberlerin yapıldığını söyleyerek, “Bilgilendirmeyi basın açıklamaları ile yapacağız” dedi. Avukat Büyükpınar, düzenlenecek cenaze töreniyle ilgili ise, “Yer ve zaman bilgisi belli değil” açıklamasında bulundu.
Video Haberler
- Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
- Yaşı küçük, marifeti büyük
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Esenler'de kanaryalar güzellikleriyle yarıştı
- Tozlu araç camlarında resim çiziyor
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol ve sigara satışında yeni düzenleme yolda
- 'Rahatsızlık MHP merkezine sirayet etti'
- ‘Cemaatleri koruyorsunuz’
- Akşener'den Yavaş'a 'adaylık' mesajı
- Nebati, Erdoğan'ı yine yalanladı
- 'Son derece doğal ve doğru bir adımdır'
- Flaş hakem tepkisi! 'Ya penaltıyı göremedi...'
- Erdoğan'dan referandum açıklaması
- Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor
- Cumhuriyet Bağcılar'da uyuşturucu sorununu