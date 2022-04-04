Türk Kalp Vakfı, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
Türk Kalp Vakfı üyeleri, 34. Kalp Haftası nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı’na gelerek çelenk bıraktı. Atatürk Anı Defteri’ni imzalayan TKV Başkanı Kenan Güven, "Ülkemizin bir ışığı olarak yine senin ilke ve düşüncelerine uygun olarak çalışmalarımıza aynı heyecanla devam edeceğiz" dedi.
Bu yıl 34'üncü kez kutlanan Kalp Haftası nedeniyle Türk Kalp Vakfı üyesi bir grup Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, Atatürk Anı Defteri’ni imzaladı.
"HUZURUNDA SAYGI İLE EĞİLİYORUZ"
Güven, deftere, "Türk Kalp Vakfı olarak herkesi iyi kalpli olmak için 47 yıldır senden aldığımız güç ve enerji ile halkımızı kalp ve damar hastalıkları konusunda onur ve gururla bilgilendiriyoruz. Ülkemizin bir ışığı olarak yine senin ilke ve düşüncelerine uygun olarak çalışmalarımıza aynı heyecanla devam edeceğiz. Bu inanç ve duygularla manevi huzurunda bir kez daha şükran, minnet ve saygı ile eğiliyoruz" diye yazdı.
Program sonrası toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
KALP HAFTASI NEDİR?
Kalp Haftaları; Türk Kalp Vakfı’nın "Kalp damar hastalıklarına karşı farkındalık yaratma" çalışmalarının başında gelen, devlet takviminde de yer alan ve kalp sağlığı adına her yıl bir dizi etkinliğin yapıldığı önemli bir sağlık organizasyonu olarak biliniyor.
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