Katar'a polis göndermeye tepki: ‘Katar’ın, Dünya Kupası’nda güvenliğini sağlarken öldü, şehit oldu’ diyeceksiniz değil mi?

12 Kasım 2021 Cuma, 11:30

Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Türkiye ile Katar Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerine CHP Grubu adına konuşma yaptı.

Başarır şunları söyledi:

"ATATÜRK’ÜN SÖZLERİNİ DİNLEYİN"

“İtalyan diktatör Mussolini, Ata’mıza büyük elçisini yollayıp çok tuhaf isteklerde bulunduğunda Ata’mız, sözünün bitip bitmediğini sorar. Sonra 5 dakika beklemesini söyler ve üniformasını giyer gelir. Söylediklerini tekrar etmesini ister. Sonra ‘Git o koca herife söyle; O 40 bin kişiyle İzmir’i alamaz, ama ben 4 bin Mehmetçikle Roma’yı alırım’ der. Yine kendisine Milletler Cemiyeti’ne üye olup olmayacağı sorulduğunda, ‘Onlar davet etsinler’ der ve bunun üzerinde Kurtuluş Savaşı’nda yendiğimiz ülkeler dahil olmak üzere 48 ülkenin davetiyle üye olur. Yaptığınız ve yapacağınız tüm anlaşmalarda lütfen bu iki olayı ve tarihi anlaşmaları örnek alarak bu büyük liderin sözlerini dinleyin."

"ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİYLE KARIŞTIRIYORSUNUZ"

"Katar'la ilgili, uluslararası ölçekteki organizasyonlarla ilgili iki devletin anlaşmasını konuşuyoruz. Ben merak ediyorum, dünyanın neresinde böyle bir ilişki var. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar hangi ülke bizden böyle bir talepte bulunmuş? Katar bugüne kadar hangi ülkeden böyle bir talepte bulunmuş çok merak ediyorum. Bakın, bazı Dünya Kupası organizasyonları söyleyeyim. 1950 Brezilya, 1962 Şili, 1970 Meksika, 2010 Afrika’da yapılmış. Bu ülkelerin hiçbir tanesi, hiçbir ülkeden güvenlik görevlisi talep etmemiş. Benim anlamadığım konu, dünkü Katar, futbolla alakası olmayan Katar, futbolu yeni tanımış Katar, nasıl oluyor da Dünya Kupası’na ev sahipliği yapıyor. Benim polisim, ne hakla, neden o taraftarların güvenliğini sağlayacak? Herhalde siz, kahraman Türk Polis Teşkilatı’nı özel güvenlik şirketleriyle karıştırıyorsunuz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Katar'dan 500 milyon dolarlık uçak ve 53 tane yarış atı hediye aldığını hatırlatan Başarır, şöyle devam etti:

"DÜNYA KUPASI'NDA KATAR'IN GÜVENLİĞİNİ SAĞLARKEN ÖLDÜ DİYECEKSİNİZ DEĞİL Mİ"

“Çok meraklıysanız binin o uçağa, alın atları gidin, güvenliği siz sağlayın. Bizim polisimizin işi yok, askerimizin işi yok Katar’da. Bir polisimiz, Allah göstermesin, bir taraftar tarafından şehit edilirse ne diyeceksiniz onun çocuğuna? Sınırda mı şehit oldu diyeceksiniz? Bu toprakları savunurken mi şehit oldu diyeceksiniz? ‘Katar’ın, Dünya Kupası’nda güvenliğini sağlarken öldü, şehit oldu’ diyeceksiniz değil mi? Bu olacak şey mi?"

"BAŞKA BİR ÜLKENİN UÇAĞINA BİNEN BAŞKA BİR LİDER YOK"