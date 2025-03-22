Türk sinemasının usta isimlerinden Filiz Akın hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta sanatçısı Filiz Akın, 82 yaşında hayatını kaybetti. Akın, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Akın, Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak gecesi İstanbul'a nakledilmişti.
Yeşilçam'ın 'dört yapraklı yoncası'ndan biri olan Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetti.
Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Türk sinemasının efsane oyuncusu Akın, hayata veda etti.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı diliyoruz" denildi.
Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 22, 2025
Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.
AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A NAKLEDİLMİŞTİ
1 Eylül'den beri Bodrum'da zatürre ve enfeksiyonlar nedeniyle tedavi gören Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak gecesi İstanbul'a nakledilmişti. Filiz Akın'ın tedavisine İstanbul'da devam ediliyordu.
FİLİZ AKIN KİMDİR?
Filiz Akın, 2 Ocak 1943’te Ankara’da doğdu. Gerçek adı Suna Akın’dı.
Ankara Koleji ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde eğitim gördü. 1962 yılında düzenlenen Artist yarışmasını kazanarak sinemaya adım attı. İlk filmi Akasyalar Açarken ile dikkat çekti. 1960’ların sonundan 1970’lere uzanan dönemde Yeşilçam’ın en gözde kadın oyuncularından biri oldu. Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır ve Ediz Hun gibi dönemin önde gelen aktörleriyle başrolleri paylaştı. Zarafeti, modern görünüşü ve entelektüel kimliğiyle “sarı saçlı kadın” imajını sinemaya taşıdı.
Ankara Ekspresi, Utanç, Tatlı Dillim, Yalancı Yarim, Dağlar Dağlar, Kader Bağlayınca, İstanbul Tatili gibi çok sayıda unutulmaz filmde rol aldı. 1970 yılında Ankara Ekspresi filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
Dönemin “dört yapraklı yoncası” olarak anılan Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam’ın en güçlü kadın figürlerinden biri oldu.
2000'Lİ YILLARDA KANSERE YAKALANDI
Sinemadan uzaklaştıktan sonra televizyon programları sundu, gazete yazıları kaleme aldı ve kişisel deneyimlerini anlattığı kitaplar yayımladı. Paris ve İsviçre’de geçirdiği yıllarda Avrupa kültürüyle kurduğu bağ, onun kamusal kimliğini de derinleştirdi.
2000’li yıllarda kansere yakalanan Akın, uzun süren bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yendi. Bu dönemde topluma moral aşılayan bir figür haline geldi.
Filiz Akın, sadece bir sinema yıldızı değil; zarafeti, duruşu ve kültürel katkılarıyla Türkiye’nin hafızasında iz bırakan güçlü bir kadın olarak hatırlanacak.
FİLİZ AKIN'IN FİLMOGRAFİSİ
- 1962: Akasyalar Açarken
- 1962: Şehvet Uçurumları
- 1962: Battı Balık
- 1962: Sahte Nikâh
- 1962: Aşk Merdiveni
- 1963: Bekarlık Sultanlıktır
- 1963: Beyoğlu Piliçleri
- 1963: Kızlar Büyüdü
- 1963: Ölüm Bizi Ayıramaz
- 1963: Beyaz Güvercin
- 1963: Ölüme Çeyrek Var
- 1963: Bana Annemi Anlat
- 1963: İki Gemi Yanyana
- 1963: Zoraki Milyoner
- 1963: Arka Sokaklar
- 1963: Genç Kızların Sevgilisi
- 1964: Yankesici Kız
- 1964: Gurbet Kuşları
- 1964: Şoför Nebahat ve Kızı
- 1964: Kadın Berberi
- 1964: Meyhaneci
- 1964: Uçurumdaki Kadın
- 1964: Kardeş Kanı
- 1964: On Güzel Bacak
- 1964: İstanbul Sokaklarında
- 1964: Cübbeli Gelin
- 1964: Filinta Kadri
- 1964: Prangasız Mahkumlar
- 1964: Paylaşılmayan Sevgili
- 1964: Korkunç Şüphe
- 1964: Asfalt Rıza
- 1964: Tığ Gibi Delikanlı
- 1965: Yankesicinin Aşkı (Yankesici Kızın Aşkı)
- 1965: Tamirci Parçası
- 1965: Babasına Bak Oğlunu Al
- 1965: Fakir Gencin Romanı
- 1965: Ölüme Kadar
- 1965: Mirasyedi
- 1965: Oğlum Oğlum
- 1965: Sevinç Gözyaşları
- 1965: Şakayla Karışık
- 1966: Çıtkırıldım
- 1966: Affedilmeyen
- 1966: Kolejli Kızın Aşkı
- 1966: Vur Emri
- 1966: Kaderin Cilvesi
- 1966: Efkarlıyım Abiler
- 1966: Bar Kızı
- 1966: Erkek Severse
- 1966: Affet Sevgilim
- 1966: Acı Tesadüf
- 1966: Günahkar Kadın
- 1967: Silahlı Paşazade
- 1967: Ayrılık Saati
- 1967: Sözde Kızlar
- 1967: Bekar Odası
- 1967: Affet Beni
- 1967: Paşa Kızı
- 1967: Hindistan Cevizi
- 1967: Cici Gelin
- 1967: Yıkılan Yuva
- 1967: Serseriler Kralı
- 1967: Sefiller
- 1968: Arkadaşımın Aşkısın
- 1968: Kader
- 1968: Hırsız Kız
- 1968: Sabah Yıldızı
- 1968: Baharda Solan Çiçek
- 1968: Efkarlı Sosyetede
- 1968: Aşka Tövbe
- 1968: Yuvana Dön Baba
- 1968: Gül ve Şeker
- 1968: Ömrümün Tek Gecesi
- 1968: Benim de Kalbim Var
- 1968: İstanbul Tatili
- 1968: Aşkım Günahımdır
- 1968: Bazi-e eshgh
- 1969: Son Mektup
- 1969: Cilveli Kız
- 1969: Karlı Dağdaki Ateş
- 1969: Lekeli Melek
- 1969: Yaralı Kalp
- 1969: Hüzünlü Aşk
- 1969: Dağlar Kızı Reyhan
- 1969: Yumurcak
- 1970: Yuvasız Kuşlar
- 1970: Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
- 1970: Fadime
- 1970: Ankara Ekspresi
- 1970: Yarım Kalan Saadet
- 1970: Saadet Şehri
- 1970: İşportacı Kız
- 1970: Aşktan da Üstün
- 1970: Güzel Şoför
- 1970: Beyaz Güller
- 1971: Küçük Sevgilim
- 1971: Umutsuzlar
- 1971: Emine
- 1971: Ömrümce Unutamadım
- 1971: Oyun Bitti
- 1971: Fadime Cambazhane Gülü
- 1971: Seni Sevmek Kaderim
- 1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları
- 1971: İki Esir
- 1971: Mah-pishooni
- 1972: Utanç
- 1972: Ayrılık
- 1972: Yumurcak Küçük Şahit
- 1972: Tatlı Dillim
- 1973: Karateci Kız
- 1973: Soyguncular
- 1973: Acı Hayat
- 1973: Zambaklar Açarken
- 1973: Ağlıyorum
- 1974: Yumurcak / Veda
- 1974: Almanyalı Yarim
- 1974: Memleketim
- 1975: Tatlı Cadının Maceraları
- 1975: Yumurcak Belalı Tatil
- 1975: Babaların Babası
- 1989: Geçmiş Bahar Mimozaları
- 2011: Gün Akşam Oldu
FİLİZ AKIN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER
- 1971: 8. Altın Portakal Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu - Ankara Ekspresi
- 1972: Gazeteciler Yüksek Okulu - Sinemada Yılın Kadın Sanatçısı Ödülü
- 1974: Gazeteciler Cemiyeti - Yılın Kadın Sanatçısı Ödülü
- 1992: Altın Kitaplar Onur Ödülü
- 2000: 37. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
- 2001: Altın Portakal Kültür ve Sanat Vakfı - Yaşam Boyu Onur Ödülü
- 2003: İstanbul Uluslararası Film Festivali - Yaşamboyu Onur Ödülü
- 2004: Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği - "2004 yılı oyunculuk ödülleri
- 2005: 74.İzmir Enternasyonal Fuarı - "Sinema Burada Festivali" Onur Ödülü,
- 2005: Magazin Gazetecileri Derneği - 12. Altın Objektif Ödülleri - Yaşam Meslek Onur Ödülü
- 2005: 12. Altın Objektif Ödülleri Yaşam Meslek Onur Ödülü
- 2006: Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi - "Fahri Doktor" unvanı
- 2008: 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali - "Festival Nişanı"
- 2009: 16. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü
- 2010: Yeşilçam Ödülleri - Kültür ve Sanat Hizmet Ödülü
- 2010: 21. Ankara Uluslararası Film Festivali - Aziz Nesin Emek Ödülü
- 2010: Beykent Üniversitesi - Türk Sineması Sevgi Günü Onur Ödülü
- 2011: 6. Uluslararası Dadaş Film Festivali - Onur Ödülü
- 2011: Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema - Sinema Onur Ödülü
- 2012: Magazin Gazetecileri Derneği - 18. Altın Objektif Ödülleri - Meslek Onur Ödülü
- 2012: Datça Altın Badem Sinema ve Kültür Festivali - Onur Ödülü
- 2013: 4.Malatya Uluslararası Film Festivali - Onur Ödülü
- 2014: Türk Tayland Dostluk Ödülü
- 2014: Magazin Gazetecileri Derneği - 20.Altın Objektif Ödülleri - Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü
- 2015: Kırmızı Lale Film Festivali - Yaşam Boyu Başarı Ödülü
- 2015: 15. Frankfurt Türk Film Festivali Onur Ödülü
- 2015: 1. Çanakkale Kısa Film Festivali Onur Ödülü
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