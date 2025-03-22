Türk sinemasının usta isimlerinden Filiz Akın hayatını kaybetti

Yayınlanma: 22.03.2025 - 15:18

Güncelleme: 22.03.2025 - 15:32

Yeşilçam'ın 'dört yapraklı yoncası'ndan biri olan Filiz Akın 82 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Türk sinemasının efsane oyuncusu Akın, hayata veda etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir.



Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) March 22, 2025

AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A NAKLEDİLMİŞTİ

1 Eylül'den beri Bodrum'da zatürre ve enfeksiyonlar nedeniyle tedavi gören Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak gecesi İstanbul'a nakledilmişti. Filiz Akın'ın tedavisine İstanbul'da devam ediliyordu.

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Filiz Akın, 2 Ocak 1943’te Ankara’da doğdu. Gerçek adı Suna Akın’dı.

Ankara Koleji ve Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde eğitim gördü. 1962 yılında düzenlenen Artist yarışmasını kazanarak sinemaya adım attı. İlk filmi Akasyalar Açarken ile dikkat çekti. 1960’ların sonundan 1970’lere uzanan dönemde Yeşilçam’ın en gözde kadın oyuncularından biri oldu. Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır ve Ediz Hun gibi dönemin önde gelen aktörleriyle başrolleri paylaştı. Zarafeti, modern görünüşü ve entelektüel kimliğiyle “sarı saçlı kadın” imajını sinemaya taşıdı.

Ankara Ekspresi, Utanç, Tatlı Dillim, Yalancı Yarim, Dağlar Dağlar, Kader Bağlayınca, İstanbul Tatili gibi çok sayıda unutulmaz filmde rol aldı. 1970 yılında Ankara Ekspresi filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Dönemin “dört yapraklı yoncası” olarak anılan Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam’ın en güçlü kadın figürlerinden biri oldu.

2000'Lİ YILLARDA KANSERE YAKALANDI

Sinemadan uzaklaştıktan sonra televizyon programları sundu, gazete yazıları kaleme aldı ve kişisel deneyimlerini anlattığı kitaplar yayımladı. Paris ve İsviçre’de geçirdiği yıllarda Avrupa kültürüyle kurduğu bağ, onun kamusal kimliğini de derinleştirdi.

2000’li yıllarda kansere yakalanan Akın, uzun süren bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yendi. Bu dönemde topluma moral aşılayan bir figür haline geldi.

Filiz Akın, sadece bir sinema yıldızı değil; zarafeti, duruşu ve kültürel katkılarıyla Türkiye’nin hafızasında iz bırakan güçlü bir kadın olarak hatırlanacak.

FİLİZ AKIN'IN FİLMOGRAFİSİ

1962: Akasyalar Açarken

1962: Şehvet Uçurumları

1962: Battı Balık

1962: Sahte Nikâh

1962: Aşk Merdiveni

1963: Bekarlık Sultanlıktır

1963: Beyoğlu Piliçleri

1963: Kızlar Büyüdü

1963: Ölüm Bizi Ayıramaz

1963: Beyaz Güvercin

1963: Ölüme Çeyrek Var

1963: Bana Annemi Anlat

1963: İki Gemi Yanyana

1963: Zoraki Milyoner

1963: Arka Sokaklar

1963: Genç Kızların Sevgilisi

1964: Yankesici Kız

1964: Gurbet Kuşları

1964: Şoför Nebahat ve Kızı

1964: Kadın Berberi

1964: Meyhaneci

1964: Uçurumdaki Kadın

1964: Kardeş Kanı

1964: On Güzel Bacak

1964: İstanbul Sokaklarında

1964: Cübbeli Gelin

1964: Filinta Kadri

1964: Prangasız Mahkumlar

1964: Paylaşılmayan Sevgili

1964: Korkunç Şüphe

1964: Asfalt Rıza

1964: Tığ Gibi Delikanlı

1965: Yankesicinin Aşkı (Yankesici Kızın Aşkı)

1965: Tamirci Parçası

1965: Babasına Bak Oğlunu Al

1965: Fakir Gencin Romanı

1965: Ölüme Kadar

1965: Mirasyedi

1965: Oğlum Oğlum

1965: Sevinç Gözyaşları

1965: Şakayla Karışık

1966: Çıtkırıldım

1966: Affedilmeyen

1966: Kolejli Kızın Aşkı

1966: Vur Emri

1966: Kaderin Cilvesi

1966: Efkarlıyım Abiler

1966: Bar Kızı

1966: Erkek Severse

1966: Affet Sevgilim

1966: Acı Tesadüf

1966: Günahkar Kadın

1967: Silahlı Paşazade

1967: Ayrılık Saati

1967: Sözde Kızlar

1967: Bekar Odası

1967: Affet Beni

1967: Paşa Kızı

1967: Hindistan Cevizi

1967: Cici Gelin

1967: Yıkılan Yuva

1967: Serseriler Kralı

1967: Sefiller

1968: Arkadaşımın Aşkısın

1968: Kader

1968: Hırsız Kız

1968: Sabah Yıldızı

1968: Baharda Solan Çiçek

1968: Efkarlı Sosyetede

1968: Aşka Tövbe

1968: Yuvana Dön Baba

1968: Gül ve Şeker

1968: Ömrümün Tek Gecesi

1968: Benim de Kalbim Var

1968: İstanbul Tatili

1968: Aşkım Günahımdır

1968: Bazi-e eshgh

1969: Son Mektup

1969: Cilveli Kız

1969: Karlı Dağdaki Ateş

1969: Lekeli Melek

1969: Yaralı Kalp

1969: Hüzünlü Aşk

1969: Dağlar Kızı Reyhan

1969: Yumurcak

1970: Yuvasız Kuşlar

1970: Yumurcak Köprüaltı Çocuğu

1970: Fadime

1970: Ankara Ekspresi

1970: Yarım Kalan Saadet

1970: Saadet Şehri

1970: İşportacı Kız

1970: Aşktan da Üstün

1970: Güzel Şoför

1970: Beyaz Güller

1971: Küçük Sevgilim

1971: Umutsuzlar

1971: Emine

1971: Ömrümce Unutamadım

1971: Oyun Bitti

1971: Fadime Cambazhane Gülü

1971: Seni Sevmek Kaderim

1971: Yumurcağın Tatlı Rüyaları

1971: İki Esir

1971: Mah-pishooni

1972: Utanç

1972: Ayrılık

1972: Yumurcak Küçük Şahit

1972: Tatlı Dillim

1973: Karateci Kız

1973: Soyguncular

1973: Acı Hayat

1973: Zambaklar Açarken

1973: Ağlıyorum

1974: Yumurcak / Veda

1974: Almanyalı Yarim

1974: Memleketim

1975: Tatlı Cadının Maceraları

1975: Yumurcak Belalı Tatil

1975: Babaların Babası

1989: Geçmiş Bahar Mimozaları

2011: Gün Akşam Oldu

FİLİZ AKIN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER