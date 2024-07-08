Tümör nedeniyle tedavi görüyordu: Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın kulağındaki tümör nedeniyle tedavisine devam ediyor. Usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Doktorundan Filiz Akın'a yasak geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2024 - 14:24
Tümör nedeniyle tedavi görüyordu: Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
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Türk sinemasının dört büyük kadın oyuncusundan biri olan Filiz Akın, son dönemlerde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Filiz Akın'a doktorları tarafından yeni bir yasak getirildi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Filiz Akın, "Öyle sıcak ki gözümü açamıyorum. Doktorum henüz denize girmeme izin vermedi. Son ilaç bitince eşimin nezaretinde girebilirim İnşallah!..." yazdı.

Türk sinemasının büyük oyuncuları arasında yer alan Filiz Akın, uzunca bir süredir kulağındaki tümör nedeniyle tedavi görüyordu.


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