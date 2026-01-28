'Türk Telekom vurgunu' açıklaması gündemde... CHP'li Deniz Yavuzyılmaz tek tek saydı: 'Uyarıyorum!'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın "AKP’nin ikinci Türk Telekom vurgunu! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ediyorum!" açıklaması tartışılmaya devam ediyor.

Yavuzyılmaz, "AKP’li üst düzey bürokratların yönetici olduğu Türk Telekom’da; İş-Kaya ve Akçadağ şirketlerinin elde etmesi tezgahlanan devasa kâr, doğrudan Türk Telekom abonelerinin faturalarına zam olarak yansıtılacak" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz'ın 'vurgun' iddiasına Türk Telekom şirketinden de açıklama geldi. Şirketten yapılan açıklamada, "hizmetlerin özel şirketlere devredileceği" iddiasının doğru olmadığı, "ancak bazı operasyonel süreçlerin üçüncü parti iş ortaklarıyla yürütüleceği, bunun da sektörde yaygın bir iş yapış biçimi olduğu" belirtildi.

DMM AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konu hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Yavuzyılmaz'ın iddiasının dezenformasyon içerdiği ifade edildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan; “Türk Telekom’un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği ve bu durumun kamu zararına yol açacağı” yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir.

Türk Telekom’da söz konusu olan uygulama, sektörde yaygın şekilde kullanılan ve herhangi bir hizmet devri anlamına gelmeyen rutin operasyonel süreçlerdir.

Bu iş modelinde iddiaya konu bir kamu zararı olmadığı gibi abonelere yüzde 100 zam yapılacağı yönündeki söylemler de asılsızdır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

"BU KADAR AÇIK, BU KADAR NET!"

DMM'nin açıklaması sonrası Deniz Yavuzyılmaz, X hesabından yeni bir açıklama daha yaptı.

Yavuzyılmaz, "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi halk düşmanlığı yapmaya devam ediyor!" ifadelerini kullandı.

"Bu peşkeşin peşini bırakmayacağız!" diyen Yavuzyılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"Dezenformasyonla Mücadele Merkezi halk düşmanlığı yapmaya devam ediyor!

DMM, Türk Telekom’un asli işi olan abone hizmetleri işlerinin iki yandaş şirkete devredilmek istenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada;

Bu uygulama, ‘rutin operasyonel süreçtir’ diyor.

Bu nasıl bir ‘rutin operasyonel süreçtir ki’;

Türk Telekom’un bu asli işlerini yapan kendi bünyesindeki 10 bin teknikere işten ayrılmaları için yazı gönderiliyor?

10 bin teknikerine kapıyı göstermek, nasıl bir rutin operasyonel süreç oluyor?

Bu teknikerlerin yaptığı işleri artık yandaş şirketlere yaptıracak olmak demek, hizmet devri olmuyor da ne oluyor?

Türk Telekom’a maliyeti abone başına 75 TL olan hizmetlerin, bu yandaş şirketlere abone başına 160 TL’ye yaptırılmak istenmesiyle oluşacak yıllık 6 Milyar 426 Milyon TL‘lik zarar, kamu zararı değil de nedir?

İş-Kaya ve Akçadağ şirketlerinin elde etmesi tezgahlanan devasa kar, bu işlerin Türk Telekom’a olan maliyetini iki katına çıkarıyor.

Bu da, ya internet faturalarına %100 zam demek, ya da Türk Telekom’un kasasından bu şirketlere doğrudan milyarlarca lira aktarılacak demek.

Bu kadar açık, bu kadar net!

Uyarıyorum!

Türk Telekom yönetim kurulunda yer alan ve idari sorumluluğu bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılarını, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarını, Karayolları Genel Müdürünü, TÜİK Başkanını ve BDDK Başkanını uyarıyorum!

Bu tezgahın ortağı değilseniz, bu devri durdurursunuz!

Zira bu peşkeşin peşini bırakmayacağız!"