‘Türk usulü’ yardım kamerada: Bozulan aracı ayaklarıyla ittiler

Ankara’da aracın kaputuna oturan şahıslar, bozulan aracı ayaklarıyla iterek götürdü.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 00:59
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Alınan bilgiye göre olay, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. 

Aracı bozulan bir kişi arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Arabası bozulan arkadaşına yardım gelenler, bozulan aracın arkasına diğer aracı yanaştırdıktan sonra kaputa oturarak itmeye başladı. 

Tehlikeli anlar başka bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.


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