Türkan Elçi'den kendisini hedef gösteren Yeni Şafak'a tepki: Aydınlık yüzü görmeyesiniz!

Yayınlanma: 10.05.2023 - 10:32

Güncelleme: 10.05.2023 - 10:35

İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak gazetesi, CHP İstanbul 3. Bölge 3. sıradan milletvekili adayı gösterilen Türkan Elçi’nin, “PKK, terör örgütü değildir” dediğini iddia eden bir haber paylaştı.

"CHP ROZETİNİ TAKTIĞIMDAN BERİ BU YALANI DÖNDÜRÜYORSUNUZ"

Haberin Twitter ekran görüntüsünü paylaşan ve "CHP rozetini taktığım günden beri bu yalanı döndürüyorsunuz" diyen Türkan Elçi, söz konusu iddiayı şu ifadelerle yalanladı:

"CHP rozetini taktığım günden beri bu yalanı döndürüyorsunuz. Morgda eşimin yattığı bir anda hiçbir derdim yokmuş gibi ‘PKK terör örgütü değil’ slogan atmışım. O anı hatırlıyorum, ‘Kim vurdu’ demiştim.

Yüzlerce kamera vardı biri göstersin, hepimiz ne dediğimi bilelim. Morgun önündeki görüntülere ilişkin açıklama yapmaktan hicap duydum. Veya o an dışında nerede bu yönde bir açıklamam olmuş kaynak göstersinler. Karanlıkta kurguladığınız iftiralarınızla hedef göstermelerinizle meşhursunuz. Aydınlık yüzü görmeyesiniz."