Türkan Elçi'den umutsuz seçmene mesaj: Hakkımız olan dünya için yola devam!

Yayınlanma: 16.05.2023 - 11:09

Güncelleme: 16.05.2023 - 15:38

CHP İstanbul 3'üncü bölgeden milletvekili seçilen Türkan Elçi, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması nedeniyle umutsuzluğa kapılan seçmenlere seslendi.

"YÜZDÜK YÜZDÜK KUYRUĞUNA GELDİK"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik" diyen Elçi, mesajında şunları kaydetti:

“Seçimden sonra dinlenip, dinleyip bir iki kelam edeyim dedim. Uğrunda mücadele ettiğimiz değerlerin az buz şeyler olmadığını unutarak bazılarımızda bir umutsuzluk, bir karamsarlık hali. Oysa hayal ettiğimiz adil, eşit, barışçıl, huzurlu dünya öyle kolay elde edilecek bir dünya değil. İnsanların ölümüne itiraz ettiğimiz bir anda kameraların gözleri önünde öldürüldüğümüz bir ülkede yaşadığımızı unuttuk galiba. Bunca kötülüğe rağmen elde ettiğimiz başarımız azımsanmamalı. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, hayal ettiğimiz ve hakkımız olan dünya için yola devam. Not: Zorlu hayatım, çıkılan yolculukların yarım bırakılmamasını ve eninde sonunda başaracağımızı bana öğretti. Yola devam.”