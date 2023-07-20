Türkçe Sözlük’e güncelleme: Bazı sözcüklerin yazımı değiştirildi

Türkçe Sözlük’ün 12. baskısında bazı sözcüklerin yazımı değiştirildi. ‘Horon vurmak’ artık ‘Horon tepmek’ olarak kullanılacak. ‘Akçaarmut’ bitişik yazılacak ancak ‘Yeşil soğan’ ayrı kullanılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 10:52
Türkçe Sözlük’e güncelleme: Bazı sözcüklerin yazımı değiştirildi
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Türk Dil Kurumu'na (TDK) ait Türkçe Sözlük’ün 12. baskısı, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip. 

Sözlükte 45 bin 372 örnek cümle bulunmakta, sözlük metni ise 1 milyon 756 bin 396 sözden oluşuyor. 12. baskıyla birlikte pek çok sözcüğün yazımı güncellendi.

Yazımı değişen sözcüklerden bazıları şu şekilde:

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)

Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

Pilili (eski) / Pileli (güncel)

Yürük (eski) / Yörük (güncel)


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