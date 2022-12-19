Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ünlüler yarıştı: TDK sorusu milyonluk sorudan etti

19 Aralık 2022 Pazartesi, 10:20

ATV'de izleyicilerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, milyonlarca insanı ekranlara kilitlemeye devam ediyor.

(Jessica May ve Hasan Denizyaran)

Yarışmada sorulan sorular ise sık sık gündem oluyor.

(Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran)

Son olarak dün akşam yarışmada, 1000. bölüme özel olarak 'Kardeşlerim' dizisinin yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran; 'Yalnız Kurt' dizisinin yıldızları Jessica May ve Hasan Denizyaran; 'Aldatmak' dizisinin oyuncuları Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör konuk oldu.

(Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör)

TDK SORUSUNDA ÇEKİLME KARARI

Yusuf Çim ve Feyza Sevil Güngör 200 bin TL'lik soruda takıldı. Ünlü oyunculara "Hangisi TDK sözlerinde yer alan ve sürekli olarak anlamına gelen bir ifadedir?" sorusu soruldu. Başarılı oyuncular soruyu bilemeyince çekilme kararı aldı. İkili yarışmadan 100 bin TL ile ayrıldı.

