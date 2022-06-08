TURKEN Vakfı'na aktarılan para 1.7 milyar lirayı aştı
CHP’nin ABD Temsilcisi olan Yurter Özcan, TURKEN Vakfı'na yapılan para transferinin 102 milyon dolara ulaştığını öne sürdü. Özcan, “Bu kaynağın içinde son 2 yılda yapılan bağışlar yok” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve ENSAR üzerinden TÜRKEN Vakfı'na para aktarıldığı iddiaları ardından ABD'deki vakfın mali gücünün 102 milyon doları geçtiği ortaya çıktı.
Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, para trafiğini takip eden CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, son 2 yılda ne kadar bağış toplandığının ise belirsiz olduğunu vurguladı. Özcan, “Şimdiye kadar ortaya çıkardığımız toplam varlık 1.7 milyar TL'den daha fazla. Türkiye'de bu paraya daha çok ihtiyacı olan milyonlarca öğrenci var. Onların hakkını arıyoruz” dedi.
Yurter Özcan, vakıfla ilgili ulaştıkları son bilgiyi şöyle aktardı:
“İktidar, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanlayamadı, ‘böyle bir şey yok' diyemedi. Dikkatleri sadece kaçış planına çekerek milyonlarca lirayı vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalışıyorlar. Mahattan'da yurt yapılmasına ve Muhammed Ali'nin çiftliğinin satın alınmasına verecekleri bir cevap yok. Manhattan'da kaç Türk öğrenci var ki…Suudi İslam Kalkınma Bankası ile yapılan kredi anlaşması konut kredisi olarak İslami şartlara göre hazırlanmış. Peşin para ile alınan arsa için konut kredisi çekilmez. İnşaat için kullanacaklarsa inşaat kredisi almaları gerekirdi. 2017'de 17.5 milyon dolara satın aldığınız gökdelen arsası için Suudi Arabistan'dan Haziran 2020'de niçin 35 milyon dolar borç aldınız? Yıllık yüzde 5 faiz ödenecek bu 35 milyon dolarlık kredi ne için kullanılacak?”
PEŞİN PARAYLA ALDILAR ÜSTÜNE KREDİ ÇEKTİLER
Ensar ve TÜRGEV üzerinden para akışı sağlandığı iddia edilen TURKEN Vakfı, bağışlarla ABD'deki öğrencilere yurt yapıldığını açıklamıştı. O yurtlardan biri New York'un en zengin bölgelerinden biri olan Manhattan'da yer alıyor. Ayrıca New York'ta bağışlarla inşa edildiği söylenen gökdelen için Suudi Arabistan'dan konut kredisi alınması da kafa karıştırıyor.
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