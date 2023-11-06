Türkiye Acil Tıp Vakfı açıkladı: Acilde başvuru sayısı giderek artıyor!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 15:48

Güncelleme: 06.11.2023 - 16:29

Türkiye Acil Tıp Vakfı tarafından 5-8 Kasım tarihleri arasında Antalya’da bir otelde düzenlenen 3’üncü Uluslararası Acil Tıp Kongresi başladı. 17 ülkeden binin üzerinde katılımcının yer aldığı kongre çerçevesinde yapılan basın toplantısına Türkiye Acil Tıp Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Şahin Çolak ile vakfın yönetim kurulu üyeleri Doç. Dr. Mustafa Çalık, Doç. Dr. Ertuğrul Altınbilek, Prof. Dr. Özgür Söğüt, Doç. Dr. Semih Korkut, Doç. Dr. Abuzer Coşkun, Doç. Dr. Burcu Genç Yavuz katıldı.

Toplantıda Türkiye’de acil servislere başvuruların yoğun olduğu ifade edilirken, istatiksel veriler paylaşıldı. Kongrede afetlerde acil hekimliği, kritik hasta bakımı, alanda yan dalların kurulması gerekliliği konuşulurken, acil tıbbın isminin değişmesi önerisinin Sağlık Bakanlığı ile görüleceği ifade edildi.

Yurttaşların çeşitli nedenlerle acile başvurduğu servislerde yeşil, sarı ve kırmızı alanlar olarak değerlendirilerek muayenelerinin sağlandığını ifade eden Türkiye Acil Tıp Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Şahin Çolak, "Acil tıp ülkemizde yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteriyor fakat henüz kurulmuş bir yan dalın olmadığını görüyoruz. Ülkemizde bir eksiklik olarak acil tıp yan dalları henüz kurulmadı. Burada bazı önerilerde oldu. Acil radyoloji, tıbbi toksikoloji gibi yoğun bakım yan dalının kurulması gibi tartışmalar oldu, öneriler ortaya kondu. Bir diğer önemli tartışma ise acil tıbbın ismiyle ilgili. Acil tıp+ kritik bakım olmasıyla ilgili güncel bir öneri de geldi. Ana bilim dalımızın yan dallarının kurulması, acil tıbbın isminin değiştirilmesiyle ilgili önerileri kongremiz bittikten sonra Sağlık Bakanlığı’mızın ilgili organlarına yazılı bir şekilde ifade edeceğiz” diye konuştu.

"ACİLE BAŞVURU ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Acillere başvurulara yönelik bilgiler veren Prof. Dr. Çolak, “Acil servislere en son 140 milyon civarında kabulümüz vardı. Mükerrer başvurular da var, bunları kattığımız zaman sayı da giderek yukarıya çıkıyor, artarak devam ediyor. Daha önceki yıllarda 100 milyon iken sonra 120 milyon, 130, 140 milyon. Son veriler tabii elimizde değil, muhtemelen bunun üstünde hasta karşılamamız oldu. En son acil servislere 140 milyon civarında bir kabulümüz vardı. İstanbul şartlarında konuşursak eğitim, araştırma hastanelerimize günlük acil başvurular yaklaşık olarak bin hasta ile 2 bin-2 bin 500 arasında değişebilmekte. 2 bin 500 hasta karşılayan acillerimiz var. Bu ortalama olarak 700’ün altına genellikle düşmüyor. Acil servislerde ultrason yapılamamakla ilgili bir sıkıntı yok” dedi.

BEKLENEN MARMARA DEPREMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Toplantıda konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu, Türkiye Acil Tıp Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Altınbilek, acil tıp hekimlerinin afet gibi durumlarda önemli görevler üstlendiğini ifade ederek, beklenen büyük Marmara Depremi’ne yönelik eğitimlerle ilgili de konuştu.

Doç. Dr. Altınbilek, "Hastanede çok fazla sayıda hasta karşılıyoruz. Çok ciddi hasta yükümüz var, onun dışında sahada özellikle afet durumlarında ilk, en önde giden ekiplerdeniz. Her zaman herhangi bir afet, savaş durumunda hiç düşünmeden en önde gidip sahayı organize eden, hızlıca hasta bakıp olaya adapte olan bir uzmanlık dalıdır. Bu kongrede de yine afetle ilgili toplantılarımız, kritik hasta bakımıyla ilgili sunumlarımız var. Bundan sonraki süreçte de en azından ileri, temel yaşam desteğiyle ilgili ve olası bir Marmara depremindeki yaşanacak krizle ilgili bir durumda eğitimler vermeyi vakıf olarak planlıyoruz” ifadelerini kullandı.