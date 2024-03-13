Türkiye Barolar Birliği, sokak hayvanlarının haklarını konuşacak

Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyonu, Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi işbirliğinde 16 Mart Cumartesi günü, Ankara’da ‘Toplumsal, Hukuki ve Etik Bağlamda Sokak Hayvanları’ isimli bir kurultay düzenleyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 11:34
Türkiye Barolar Birliği, sokak hayvanlarının haklarını konuşacak
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Ankara Valiliği, Ankara Belediyesi, RTÜK gibi kamu kurumlarından temsilcilerin yanı sıra hukukçu, veteriner, sosyolog ve gazetecilerin de konuşmacı olarak davetli olduğu Kurultay’ı 17 Mart Pazar günü gerçekleşecek çalıştay takip edecek.

Kurultay’dan elde edilen veriler, Çalıştay’da raporlaştırılacak ve TBMM ile yetkili kamu kurumlarına ulaştırılacak.

Ankara’daki TBB Litai Konukevi’nde gerçekleşecek kurultay, 16 Mart Cumartesi günü, saat 10.00’da Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan’ın konuşmasıyla başlayacak.

Dört oturumdan oluşan kurultayın ilk oturumunda ‘Sokak Hayvanlarına Yönelik Yaklaşım ve Uygulamalar’ üzerine Ankara Valiliği’nden bir temsilci ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği temsilcisi Prof. Dr. Murat Fındık, Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden Prof. Dr. Ebru Yalçın, Sosyolog Çağdaş Küpeli ve Hayvanlara Adalet Derneği yönetim kurulu başkanı Av. Hülya Yalçın konuşacak.

MEVZUAT VE UYGULAMASI TARTIŞILACAK

“Sokak Hayvanlarına İlişkin Mevzuatın Etkin Uygulanması ve Gerekli Yasal Düzenlemeler” oturumunun konuşmacılarıysa Tarım İl Müdürlüğü temsilcisi, DKMP 9. Bölge Müdürlüğü temsilcisi ile Veteriner Hekimler Derneği Başkanı  Dr. Gülay Ertürk ve Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden Av. M. Deniz Helvacı olacak.

Kurultayın bir diğer oturumu “5199 sayılı Kanun Kapsamında Geçici Hayvan Bakımevi Uygulaması ve Yerel Yönetimlerin Yükümlülükleri” başlığını taşıyor. Mevcut kanun ve uygulamaların konuşulacağı üçüncü oturumda Ankara Büyükşehir Belediyesinden bir temsilcisi dinlenecek. Temsilcinin ardından Eğitmen, Veteriner Hekim Tarkan Özvardar, Sokaktaki Patili Canları Yaşatma Derneği Başkanı Alper Karmış ve İzmir Barosu avukatlarından Melike Özdemir Ballı konuşacak.

ZÜLAL KALKANDELEN DE KONUŞMACILAR ARASINDA

Kurultayın son oturumu sokak hayvanları ve medya bağlamında olacak. ‘Sokak Hayvanlarına Bakışta Medyanın Rolü’ başlıklı oturumda RTÜK’ten bir temsilci dinlenecek.

RTÜK temsilcisinin ardından gazeteciler Altan Sancar ile Zülal Kalkandelen medya ve hayvan hakları üzerine konuşacak. Oturumun son konuşmacılarıysa Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’ndan Dr. Dilara Buket DİDİN ile Şanlıurfa Barosu avukatlarından Celaleddin Keskinbıçak olacak.

MECLİS’E RAPOR SUNULACAK

Konferansın çıktıları 17 Mart Pazar günü Türkiye illerinden katılan barolardan temsilcilerle düzenlenecek çalıştayda raporlaştırılacak. Rapor, TBMM başta olmak üzere,ilgili kurumlara sunulacak.


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