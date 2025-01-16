Türkiye bu videoyu konuşuyor: Marmaray'a 'ışınlandı'

Sosyal medyada Marmaray'a 'uçarak' giren gencin videosu gündem oldu.

Türkiye bu videoyu konuşuyor: Marmaray'a 'ışınlandı'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 13:10

İstanbul'da bir gencin, Marmaray'ın kapısı kapanırken 'uçarak' içeriye girdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yolcuların korktuğu ve şaşırdığı anlar telefon kamerasına yansıdı.

Videoya konu olan kişinin kim olduğu ve neden Marmaray'a atladığı belirlenemedi.


Etiketler: #marmaray

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