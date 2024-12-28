Yayınlanma: 28.12.2024 - 17:26

Güncelleme: 28.12.2024 - 17:26

İstanbul'da en çok kullanılan ulaşım araçlarından biri olan Marmaray'da bugün üzücü bir intihar olayı meydana geldi. Peki, Marmaray seferleri durdu mu? 28 Aralık 2024 Marmaray seferi neden durdu?

MARMARAY SEFERLERİ DURDURULDU MU?

Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda saat 15.30’da intihar olayı yaşandı. Meydana gelen bu üzücü olay nedeni ile seferler gecikmeli olarak yapılıyor. Konuya ilişkin Marmaray'ın X hesabı üzerinden şu açıklama yapıldı:

"Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonu, saat 15.30’da meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."