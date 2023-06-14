Türkiye, dünya genelinde en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke oldu

Yayınlanma: 14.06.2023 - 09:25

Güncelleme: 14.06.2023 - 09:52

BMMYK tarafından yayınlanan güncel bir raporda, 2023 yılında savaş, çatışma ve ekonomik gerekçelerle ülke içinde yer değiştiren ya da başka ülke topraklarına yerleşenlerin sayısının 19 milyon artarak 108,4 milyona yükseldiği belirtildi.

Bu rakamların 62,5 milyonunun ülke içinde yer değiştirenleri, 35,3 milyonunun mültecileri, 5,4 milyonunun sığınmacıları, 5,2 milyonunun da uluslararası korumaya ihtiyaç duyan bireyleri kapsadığı ifade edildi.

Düşük ve orta gelirli ülkelerin, dünya genelindeki mülteci ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan diğer bireylerin yüzde 76'sına ev sahipliği yaptığı bildirildi.

EN FAZLA MÜLTECİ TÜRKİYE'DE

Raporda, Türkiye'nin yaklaşık 3,6 milyon mülteciyle dünya genelinde en fazla mülteci nüfusuna ev sahipliği yapan ülke olduğunun altı çizildi.

Türkiye'yi, 3,4 milyon ile İran, 2,5 milyon ile Kolombiya ve 2,1 milyon ile Almanya takip etti.

Ulusal nüfuslarına göre, Aruba Adası (nüfusunun 6'da 1) ve Lübnan'ın (nüfusunun 7'de 1'i) en fazla sayıda mülteciye ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan diğer insanlara ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

Raporda, dünya nüfusunun yüzde 30'unu oluşturan çocukların, zorla yerinden edilenlerin yüzde 40'ını temsil ettiği bildirildi.

Dünya genelinde 2022'de toplam 2,6 milyon sığınma başvurusu yapılırken, ABD'nin 730 bin 400 kişiyle en fazla başvuru alan ülke olduğu ifade edildi.

ABD'yi 217 bin 800 ile Almanya takip ederken, Costa Rika, İspanya ve Meksika'nın bu alanda ilk 5'te olduğu belirtildi.

YÜZDE 52'Sİ 3 ÜLKEDEN

Raporda, tüm mültecilerin ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan diğer kişilerin 6,5 milyon ile Suriye, 5,7 milyon ile Ukrayna ve 5,7 milyon ile Afganistan'dan geldiğinin altı çizildi.

Dünya genelindeki toplam mülteci sayısının yüzde 35 artışla (8,9 milyon kişi) 2022'nin sonunda 34,6 milyona ulaştığı da belirtildi.

Bu artışın büyük ölçüde ülkelerindeki savaştan kaçan Ukraynalı mülteciler ile İran ve Pakistan'daki Afganların sayısının revize edilmiş tahminlerinden kaynaklandığı da vurgulandı.

6 MİLYON KİŞİ ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ

Raporda, 5,7 milyon ülke içinde yerinden edilmiş kişi ve 339 bin 300 mülteci dahil yerinden edilmiş 6 milyondan fazla kişinin, 2022'de ülkelerine döndüğü aktarıldı.

114 bin 300 mültecinin, sığınma başvurusu yapılan ülkeden onları kabul eden başka bir ülkeye transfer edildiği belirtilen raporda, bu oranın da bir önceki yıla göre yarı yarıya arttığı ifade edildi.

BMMYK'nin de 116 bin 500 mülteciyi yeniden yerleştirme için ülkelere teslim ettiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda, 2022'de çözüm bulunan mülteci ve yerinden edilmiş kişilerin sayısı bir önceki yıla göre artarken, kalıcı çözümler için parlak bir tablonun olmadığı kaydedildi.